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Elbistan'a Yeni Bir Ceza İnfaz Kurumu Yapılacak - Son Dakika
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Elbistan'a Yeni Bir Ceza İnfaz Kurumu Yapılacak

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, Elbistan ilçesine yeni bir ceza infaz kurumu yapılacağını duyurdu. Proje, 2 milyar 270 milyon liraya mal olacak ve 2024 yılında tamamlanması planlanıyor. Elbistan Ceza İnfaz Kurumu, 1586 kişi kapasiteli 1 adet L tipi ve 480 kişi kapasiteli bir adet açık cezaevi olmak üzere toplam 2 bin 66 kişi kapasiteli olacak.

Elbistan\'a Yeni Bir Ceza İnfaz Kurumu Yapılacak
21.01.2024 - 15:07,
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AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, Elbistan ilçesine yeni bir ceza infaz kurumu daha yapılacağını bildirdi.

Kurt, gazetecilere, söz konusu yatırımın yaklaşık 2 milyar 270 milyon liraya mal olacağını belirtti.

Projenin 88 bin 750 metrekarelik bir alanda inşa edileceğini ve 2024 yılı için 227 milyon 400 bin lira ödenek tahsis edildiğini aktaran Kurt, "Proje kapsamında inşa edilecek olan Elbistan Ceza İnfaz Kurumu, 1586 kişi kapasiteli 1 adet L tipi, 480 kişi kapasiteli bir adet açık cezaevi olmak üzere toplam 2 bin 66 kişi kapasiteli olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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