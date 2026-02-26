Elbistan'da 4.7 Büyüklüğünde Deprem

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vali Mükerrem Ünlüer, deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Başkanlığı verilerine göre saat 20.17'de merkez üssü Elbistan ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Elbistan'ın yanı sıra çevresindeki ilçelerden de hissedildi. İl belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer de sanal medya hesabından bir açıklama yaptı. Vali Ünlüer, "Elbistan ilçemizde 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.