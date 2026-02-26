Elbistan'da 4.7 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elbistan'da 4.7 Büyüklüğünde Deprem

26.02.2026 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem oldu, olumsuz bir durum yaşanmadı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vali Mükerrem Ünlüer, deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Başkanlığı verilerine göre saat 20.17'de merkez üssü Elbistan ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Elbistan'ın yanı sıra çevresindeki ilçelerden de hissedildi. İl belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer de sanal medya hesabından bir açıklama yaptı. Vali Ünlüer, "Elbistan ilçemizde 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Elbistan, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elbistan'da 4.7 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli sporcu Sevdenur Gülçiçek hayatını kaybetti Milli sporcu Sevdenur Gülçiçek hayatını kaybetti
Üvey babanın, 9 yaşındaki çocuğa şiddeti kamerada Üvey babanın, 9 yaşındaki çocuğa şiddeti kamerada
Yenidoğan bebekli aileye silah çekti Yenidoğan bebekli aileye silah çekti
Victor Osimhen: Hayal kırıklığına uğradım Victor Osimhen: Hayal kırıklığına uğradım
8 kollu ahtapot Torino’da Uğurcan Çakır rüzgarı 8 kollu ahtapot! Torino'da Uğurcan Çakır rüzgarı
Okan Buruk: Aslında maç zor değildi ama biz zorlaştırdık Okan Buruk: Aslında maç zor değildi ama biz zorlaştırdık

22:31
Ukrayna, Rus İHA’sını böyle vurdu
Ukrayna, Rus İHA'sını böyle vurdu
22:30
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nde adını son 16 takım arasına yazdırdı İşte muhtemel rakiplerimiz
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırdı! İşte muhtemel rakiplerimiz
21:54
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana’da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
21:51
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
21:31
Deprem uzmanından Kahramanmaraş’taki depreme ilişkin ilk yorum 6 Şubat detayı dikkat çekti
Deprem uzmanından Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin ilk yorum! 6 Şubat detayı dikkat çekti
21:09
Londra’da Türk kuyumcu dükkanı palalı hırsızlar tarafından soyuldu
Londra'da Türk kuyumcu dükkanı palalı hırsızlar tarafından soyuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 23:06:02. #7.13#
SON DAKİKA: Elbistan'da 4.7 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.