Elbistan\'da operasyonda 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

Elbistan'da operasyonda 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elbistan'da silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı, adreslerde 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Elbistan Büro Amirliği ekiplerince, silah kaçakçılığının önlenmesi ve ruhsatsız silahların ele geçirilmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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