Elbistan\'da silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Güncel

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Hasankendi Mahallesi'nde yol kenarında oturan 20 yaşındaki Yunus E'ye ticari taksiden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yunus E. sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri ticari taksiyle gerçekleştirilen saldırıyla ilgili taksi şoförü ile 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.