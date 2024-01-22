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Elbistan Organize Sanayi Bölgesinde Kamulaştırma Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Elbistan Organize Sanayi Bölgesinde Kamulaştırma Çalışmaları Tamamlandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki organize sanayi bölgesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan kredi desteğiyle tamamlanan kamulaştırma çalışmaları sonucunda 28 yeni yatırım alanı oluşturuldu. Elbistan OSB'de kurulacak 9 yeni fabrikada 500 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Bu yatırımların ilçenin gelişmesine büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Elbistan Organize Sanayi Bölgesinde Kamulaştırma Çalışmaları Tamamlandı
22.01.2024 - 16:25,
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki organize sanayi bölgesinde kamulaştırma çalışmaları tamamlandı.

Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, yazılı açıklamasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca sağlanan 53 milyon liralık kredi desteği ile tamamlanan kamulaştırmayla 28 yeni yatırım alanının oluşturulduğu belirtildi.

Deprem bölgesinde istihdam ve üretimi arttırmaya yönelik yatırımların devam ettiğine aktaran Ataman, Elbistan OSB'de 9 yeni fabrikanın kurulması için tahsis işlemlerinin başladığını ifade etti.

Kurulacak yeni fabrikalarda 500 kişinin istihdamının sağlanması hedeflendiğini anlatan Ataman, "Yeni fabrikaların kurulması için inşaat çalışmaları kısa süre içerisinde başlayacak. 2025 yılı sonuna kadar da Elbistan Organize Sanayi Bölgemizin tamamında istihdam ve üretim kapasitesini güçlendirecek yatırımların hayata geçmesi için yürütülen çalışmalar artarak devam edecek. Bu yatırımlar ilçemizin gelişmesine büyük katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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Kahramanmaraş, Elbistan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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