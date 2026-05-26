Elbit Systems'tan 1,4 Milyar Dolarlık Anlaşma

İsrailli silah şirketi Elbit Systems, ismini açıklamadığı bir Avrupa ülkesiyle 5 yıllık modernizasyon programı sunmak üzere 1,4 milyar dolarlık anlaşma imzaladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, anlaşmanın söz konusu ülkenin operasyonel manevra kabiliyetini artırmayı amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmanın otonom insansız araçları ve yer tabanlı elektronik harp çözümleri, topçu ve havadan karaya saldırılar için hassas güdümlü mühimmat, elektro-optik hedef belirleme sistemleri ve keşif sistemleri sağlamayı içerdiği kaydedildi.