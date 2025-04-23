Rusya'nın Kabardino-Balkarya bölgesindeki Elbruz Dağı'nda kaybolan dağcı grubu arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Elbruz Dağı'na tırmanan dağcı grup, 5 bin 350 metre yükseklikte yardım istedi.
Bunun üzerine dağcıları arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. İlk belirlemelere göre, gruptaki 2 dağcı tırmanış esnasında fenalaştı.
Dağcıların tırmanış için Bakanlığa bilgi vermediği ve kaç kişi olduklarının bilinmediği ifade edildi.
Rus basınına konuşan yetkililer, arama çalışmaları süren grubun yabancı uyruklulardan oluştuğunu belirtti.
Son Dakika › Güncel › Elbruz Dağı'nda Kaybolan Dağcılar İçin Arama Başlatıldı - Son Dakika
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