Elbruz Dağı'nda Kaybolan Dağcılar İçin Arama Başlatıldı

Rusya'nın Kabardino-Balkarya bölgesindeki Elbruz Dağı'nda kaybolan dağcı grubu arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Elbruz Dağı'na tırmanan dağcı grup, 5 bin 350 metre yükseklikte yardım istedi.

Bunun üzerine dağcıları arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. İlk belirlemelere göre, gruptaki 2 dağcı tırmanış esnasında fenalaştı.

Dağcıların tırmanış için Bakanlığa bilgi vermediği ve kaç kişi olduklarının bilinmediği ifade edildi.

Rus basınına konuşan yetkililer, arama çalışmaları süren grubun yabancı uyruklulardan oluştuğunu belirtti.