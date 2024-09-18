Eldemir'den Gaziler Günü Mesajı

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AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Eldemir, mesajında, Gaziler Günü'nün vatanın bağımsızlığı ve birliği uğruna canlarını ortaya koyan kahramanların onurlandırıldığı bir gün olduğunu belirtti.

Gazilerin Türk milletinin var oluş mücadelesinde gösterdikleri fedakarlık ve cesaretle gelecek kuşaklara ilham teşkil ettiğini vurgulayan Eldemir, şunları kaydetti:

"Gazilerimiz, milletimizin bağımsızlık meşalesini daima canlı tutan onurlu bireylerdir. Bu vesileyle tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Vatan sizlere minnettardır. Kahraman gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutlar, selam ve saygılarımı sunarım."