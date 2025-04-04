Elektriğe Yüzde 25 Zam Geldi - Son Dakika
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Elektriğe Yüzde 25 Zam Geldi

EPDK, konutlar için elektrikte %25, doğal gazda ise %20 artış duyurdu. Yeni tarifeler 5 Nisan 2025'te başlayacak.

04.04.2025 22:02
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(ANKARA)- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yarından itibaren elektriğe yüzde 25 zam yapılacağını açıkladı. Ayrıca doğal gaz için de bir artış yapıldığını duyurdu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yarından itibaren konutlar için elektriğe yüzde 25 zam yapılacağını açıkladı. EPDK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için %25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için %15, sanayi abone grubu için %10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için %12,4 oranında artış yapılmıştır. Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 259,04 TL olmuştur.

Ayrıca BOTAŞ'ın internet sitesinde ilan ettiği BOTAŞ doğal gaz toptan satış fiyatları ışığında: Nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama % 20, elektrik üretim santralleri için ise ortalama %24,2 oranında artış söz konusudur. Tarifeler 5 Nisan 2025 tarihi itibariyle geçerli olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Elektriğe Yüzde 25 Zam Geldi - Son Dakika

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