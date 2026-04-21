Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, bir çimento fabrikasında elektrik akımına kapılan Abdulkadir Arzık (27), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kocaali Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde faaliyet gösteren bir çimento fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, Abdulkadir Arzık, çalışma sırasında akıma kapılarak ağır yaralandı. Aynı iş yerinde çalışan kardeşinin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Arzık, ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Arzık, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.