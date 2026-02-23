Manisa'nın Alaşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan 20 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi.
Alaşehir-Sarıgöl kara yolu Üzümlü Kavşağı mevkisinde bulunan bir iş yerinin çatısında kaynak yapan İbrahim Taşdelen (20), üzerinden geçen yüksek gerilim hattına yaklaşması sonucu akıma kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Taşdelen'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Gencin cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Elektrik Akımına Kapılan Genç İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?