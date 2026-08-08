Elektrik Akımına Kapılan İşçi Toprağa Verildi
Karabük'te elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Olcay Özaltın, cenazesi defnedildi.
Karabük'te elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren işçinin cenazesi, toprağa verildi.
Merkeze bağlı Kahyalar köyünde elektrik hattındaki arızayı gidermeye çalışırken akıma kapılması sonucu hayatını kaybeden Olcay Özaltın'ın cenazesi Kayabaşı Mahallesi Yaylacık Merkez Camisi'ne getirildi.
Özaltın'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazının ardından Karabük Köyü Mezarlığı'na defnedildi.
Kaynak: AA
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