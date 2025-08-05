Manisa'nın Akhisar ilçesinde süt sağım makinesiyle sağım yaptığı sırada elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Medar Mahallesi'nde yaşayan Mithat Dündar (52), dün büyükbaş hayvanlarının süt sağımını yapmak için evinin yanındaki ahıra gitti.
Dündar, süt sağım makinesiyle sağım yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Dündar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Elektrik Çarpması: Süt Sağarken Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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