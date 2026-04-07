Elektrik Faturalarında Yalan Bilgi Yayma Suçu ve Gerçekler

Elektrik faturaları üzerinden yalan bilgi yayma suçu düzenlemesi yapıldı, ancak uygulaması sınırlı görünüyor. Amerika ve İsrail'in İran'a saldırısı sonrası dünya genelinde enerji fiyatları %50 arttı, ancak Türkiye'de bu artış tüketiciye yansıtılmadı. Son zam, bir yıl önceki %25'lik zamdan sonra enflasyon dikkate alınarak yapıldı. TÜİK enflasyonu %30 olarak açıklarken, elektriğe yapılan zam %25'te kaldı, bu da dar gelirli ailelere destek anlamına geliyor.

Bazı medya organları, özellikle Cumhuriyet gazetesi, elektrik faturalarının %74,8'inin dağıtım şirketlerine gittiğini iddia ederek yanıltıcı bilgi yayıyor. Ancak bu anlatımda, devletin elektrik faturalarına sağladığı sübvansiyonlar ve faturaların düşük kalmasındaki rolü göz ardı ediliyor. Devlet, üretim bedelini sübvanse ederken, dağıtım bedeli özel şirketler tarafından belirleniyor. Karşılaştırmalı analizler, Türkiye'deki elektrik fiyatlarının Almanya gibi ülkelere kıyasla daha düşük olduğunu gösteriyor, bu da anormallik iddialarını geçersiz kılıyor.