Elektrikli Araçların Radyasyon Seviyesi Güvenli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Elektrikli Araçların Radyasyon Seviyesi Güvenli

Üsküdar Üniversitesi ölçümleri, elektrikli araçların elektromanyetik radyasyon seviyesinin güvenli sınırların altında olduğunu gösterdi.

18.09.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Çerezci, elektrikli araçların yaydığı elektromanyetik radyasyon ölçümlerinin, öngörülen limitlerin altında çıktığını söyledi.

Üsküdar Üniversitesi bünyesinde oluşturulan çalışma grubu, Türkiye'de piyasada bulunan 3 markanın elektrikli otomobillerinde elektromanyetik radyasyon ölçümü yaptı.

Çalışma sonucunda bu araçların yaymış olduğu manyetik alan riskinin 0 ile 1,2 mikrotesla arasında olduğu tespit edildi.

Prof. Dr. Osman Çerezci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sonucun Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu'nun (ICNIRP) 200 mikrotesla olarak belirlediği üst sınırın çok altında olduğunu söyledi.

Üniversite bünyesinde elektromanyetik radyasyonla ilgili ölçümler yapan bir grup oluşturduklarını anlatan Çerezci, "İnsanlar bize 'Elektrikli araçlar güvenli mi? Manyetik alan riski var mı? Sağlığımız tehlikede mi?' diye soruyorlar. Biz de bu çalışmayı yaparak objektif bazı veriler elde ettik." dedi.

İklim değişikliği nedeniyle fosil yakıtlardan vazgeçildiğini ve 2030 yılına kadar elektrikli araçlara geçiş sürecinin hızlanacağını hatırlatan Çerezci, "Bugün trafikte gördüğümüz araçların yüzde 20-30'u elektrikli. Bu araçları kullanan insanlar, elektrikli donanımlar nedeniyle manyetik alana maruz kalıyor. Bu maruziyetin seviyesini bilmek tüketici açısından çok önemli." diye konuştu.

İnceledikleri 3 farklı elektrikli aracın farklı noktalarında ölçümler yaptıklarını aktaran Çerezci, bu ölçümleri hem araç park halinde şarj edilirken hem de 40 kilometre/saat ve 100 kilometre/saat hızlarında tekrarladıklarını kaydetti.

Prof. Dr. Çerezci, "Biz burada özellikle manyetik alanı ölçtük. Çünkü söz konusu frekanslarda sağlık açısından en etkili parametre manyetik alan. Yaptığımız ölçümlerde aldığımız değerler genellikle 0 ile 1,2 mikrotesla seviyesinde bulundu. Bu değerler, Dünya Sağlık Örgütünün de kabul ettiği Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu'nun öngördüğü limitlerin altında." ifadelerini kullandı.

"Riskin olabildiğince az olduğunu gösteriyor"

ICNIRP'nin manyetik alan limiti olarak 200 mikrotesla seviyesini belirlediğine dikkati çeken Çerezci, Çevre ve Orman Bakanlığı yönetmeliğindeki limitlerin de bu seviyede olduğunu belirterek, "ICNIRP kurumunun öngördüğü limitler 200 mikrotesla. Ülkemizde de 200 mikrotesla manyetik alan limiti sınır değer olarak kabul ediliyor. Bizim bulduğumuz değer 1,2 seviyesi olması nedeniyle riskin olabildiğince az olduğunu gösteriyor." dedi.

Elektrikli araçların hem hareket halinde hem de şarj edilirken manyetik alan yaydığını vurgulayan Çerezci, risk düşük olsa da araçların özellikle tamir sonrası manyetik alan sızıntılarının kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Şarj kablosu çevresinde daha yüksek manyetik alan seviyeleri tespit ettiklerini bildiren Çerezci, şarj sırasında araçta yolcu olmaması uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Çerezci, beyninde metalik implant bulunan veya kalp pili taşıyan kişiler için risklerin daha yüksek olabileceğini ancak genel olarak elektrikli araçlarda şu an önemli bir sağlık riski görmediklerini ifade etti.

Elektromanyetik alanların her yerde bulunduğunu ve elektrikli olmayan araçlarda da risk görülebileceğini dile getiren Çerezci, şunları söyledi:

"Yüksek gerilim hatlarının vermiş olduğu etkinin daha ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunlar okullarımızın üzerinden de evlerimize 10 metre yakından da geçebiliyor. Bunları kentsel dönüşüm planlaması içerisinde biraz daha dikkate alarak, yüksek gerilim hatlarının evlerden, yaşam alanlarından, parklardan daha uzakta geçiş koridorlarının düzenlenmesi lazım. Elektromanyetik radyasyon aynı zamanda çevre kirliliği oluşturuyor."

Kaynak: AA

Osman Çerezci, Teknoloji, Sağlık, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elektrikli Araçların Radyasyon Seviyesi Güvenli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:30 Türk Telekom CEO’sundan faturalardaki fahiş artışlara “Damacanalı“ savunma Türk Telekom CEO'sundan faturalardaki fahiş artışlara "Damacanalı" savunma
10:31 Lübnan’daki çağrı cihazları tek tek patlatılmıştı Türkiye’de de benzer bir saldırı riski var mı Lübnan'daki çağrı cihazları tek tek patlatılmıştı! Türkiye'de de benzer bir saldırı riski var mı?
09:45 Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı
16:17 Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a kötü haber Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a kötü haber
16:14 Volkan Demirel’den iddialı derbi açıklaması: 3-4 gün antrenman yapayım, maçta net oynarım Volkan Demirel'den iddialı derbi açıklaması: 3-4 gün antrenman yapayım, maçta net oynarım
15:46 Tayvan’da spor salonunda korkunç kaza: Halter çubuğunun boynuna düştüğü adam, ağır yaralandı Tayvan'da spor salonunda korkunç kaza: Halter çubuğunun boynuna düştüğü adam, ağır yaralandı
15:37 Ünlü mobilya firması ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti Ünlü mobilya firması ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti
15:34 Mazot aldıktan sonra aracı tekleyen vatandaş, çağırdığı ustanın sözleri karşısında şoke oldu Mazot aldıktan sonra aracı tekleyen vatandaş, çağırdığı ustanın sözleri karşısında şoke oldu
15:31 Amazon’dan radikal karar: çalışma modeli değişiyor Şirkette çalkalanmalar başladı Amazon'dan radikal karar: çalışma modeli değişiyor! Şirkette çalkalanmalar başladı
15:23 Elektrik ve doğalgaz faturalarınız aniden yükselebilir Elektrik ve doğalgaz faturalarınız aniden yükselebilir
15:19 Manisa’da korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi Manisa'da korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi
15:03 Bölgeden geçen vatandaş fark etti Yola yerleştirilmiş mayın paniği Bölgeden geçen vatandaş fark etti! Yola yerleştirilmiş mayın paniği
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 11:45:02. #1.11#
SON DAKİKA: Elektrikli Araçların Radyasyon Seviyesi Güvenli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement