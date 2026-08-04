Elektrikli Bisiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika
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Elektrikli Bisiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

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Adana'nın Kozan ilçesinde elektrikli bisiklet, park halindeki otomobilin açılan kapısına çarptı.

Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki otomobilin açılan kapısına çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Ağlıboğaz Caddesi'nde elektrikli bisikletiyle ilerleyen A.A. (42), caddenin sağına park edilen otomobilin sürücüsü R.K'nin açtığı kapıya çarparak yere düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.A, daha sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel, Kozan, Adana, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elektrikli Bisiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika

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