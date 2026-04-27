Elektrikli ralli dönemi: Nazan Zorlu'dan bir ilk

27.04.2026 16:11
Otomobil sporları sürdürülebilirlik ekseninde dönüşürken, Türk pilot Nazan Zorlu Fransa'daki Alpine A290 Rally Trophy'de yarışan ilk Türk sporcu oldu.

Hız ve adrenalinle özdeşleşen otomobil sporları, yıllardır yüksek yakıt tüketimi ve karbon emisyonlarıyla eleştiriliyordu. Artık çevresel etkilerini minimize etmeye odaklanan bu sporlarda elektrikli ralli araçları öne çıkıyor. Karbon ayak izini azaltan bu dönüşümün öncülerinden biri Türk ralli pilotu Nazan Zorlu oldu.

Nazan Zorlu, İtalya Ulusal Asfalt Ralli Şampiyonası'nda kadın pilotlar şampiyonu olan ilk Türk kadın pilot unvanının ardından, Fransa'da düzenlenen Le Touquet Pas-de-Calais Rallisi kapsamındaki Alpine A290 Rally Trophy'de start alarak bu seride yarışan ilk Türk sporcu oldu. Elektrikli araçların prestijli bir organizasyonda yer alması, sürdürülebilir yarışçılığın kaçınılmaz bir yön olduğunu gösterdi.

Zorlu, 'Sadece hız için değil, yeni bir çağ için yarışıyoruz. Elektrikli araçlarla yarışmak doğaya etkimizi azaltırken sürüş anlayışını dönüştürüyor. Enerji yönetimi, verimlilik ve strateji ön plana çıkıyor' dedi. TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya ise bu dönüşümün çevresel bir gereklilik olduğu kadar performans ve teknoloji açısından da yeni bir dönem başlattığını belirtti.

