Elektrikli Skuterlerin Rastgele Park Edilmesi Görme Engellilere Sıkıntı Yaratıyor

Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Mehmet Emin Demirci, elektrikli skuterlerin beyaz ve sarı şeritler üzerine rastgele park edilmesinin görme engelliler için çok büyük sıkıntılara yol açtığını belirterek, "Arkadaşlarımız büyük mağduriyetler yaşıyor ve kazalara uğruyor. Bilinen birkaç olay var ama bilinmeyen çok sayıda kaza yaşanıyor. Dolayısıyla bu duruma bir düzenleme getirilmesi lazım." dedi.

Demirci, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, görme engellilerin pek çok sorunla karşılaştığını, bunların çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

2005 yılında çıkarılan 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun bazı maddeleriyle ilgili beklentileri olduğunu dile getiren Demirci, "Bu kanunun geçici 2. ve 3. maddeleri erişilebilirlikle ilgili maddelerdir. 3'üncü maddede erişilebilirlik düzenlemelerinin yapılması için kurum ve kuruluşlara 7 yıllık süre verilmiştir. Bu süre 2012'de doldu. 4 kez bu süre hükümetin talebiyle Meclis tarafından uzatıldı. En son düzenlemede 4 yıllık süre 8 yıl yapılmıştı. Anayasa Mahkemesi de 18 yıl sonra duruma el koyarak 'bu süre yeterlidir, 4 yıl süre aşılmamalı' dedi ve 8 yılı iptal etti." diye konuştu.

Erişilebilirlikte öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlara 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 3. maddesi gereğince yaptırım uygulanması kararı alındığını aktaran Demirci, şöyle devam etti:

"İllerde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri bünyesinde çalışan erişilebilirlik denetim komisyonları var. Bu komisyonların denetim sürecini hızlandırması ve gerekirse yasada öngörülen cezaların hemen uygulanması gerekiyor. Bu konu artık yavaş yavaş sonuçlandırılmalı."

"Düşüncesizce araç park edilmesine son verilmesi lazım"

Mehmet Emin Demirci, vatandaşlara, görme engellilerin hayatının kolaylaştırılması konusunda destek olmaları çağrısında bulundu.

Görme engelliler için tasarlanan sarı ve beyaz şeritlerin üzerine, onlara engel olacak şekilde araçların konulmaması gerektiğini vurgulayan Demirci, şöyle konuştu:

"Elektrikli skuterlerin beyaz ve sarı şeritler üzerine rastgele park edilmesi görme engelliler için çok büyük sıkıntılara yol açıyor. Arkadaşlarımız büyük mağduriyetler yaşıyor ve kazalara uğruyor. Bilinen birkaç olay var ama bilinmeyen çok sayıda kaza yaşanıyor. Dolayısıyla bu duruma bir düzenleme getirilmesi lazım. Beyaz ve sarı çizgiler ile engelli rampalarına düşüncesizce araç park edilmesine son verilmesi lazım. Özellikle zabıtalardan bu konuya hassasiyet göstermelerini bekliyoruz."

Demirci, "görme engellilerin noter işlemleri sırasında iki tanık bulundurma zorunluluğu" kaynaklı sorunun da çözüme kavuşturulmasını beklediklerini ifade etti.