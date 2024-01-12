 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Elektrikli Skuterlerin Rastgele Park Edilmesi Görme Engellilere Sıkıntı Yaratıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Elektrikli Skuterlerin Rastgele Park Edilmesi Görme Engellilere Sıkıntı Yaratıyor

Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Mehmet Emin Demirci, elektrikli skuterlerin beyaz ve sarı şeritler üzerine rastgele park edilmesinin görme engelliler için büyük sıkıntılara yol açtığını belirtti. Demirci, bu duruma bir düzenleme getirilmesi gerektiğini ve erişilebilirlikte öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlara yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi. Ayrıca, görme engellilerin noter işlemleri sırasında yaşadıkları sorunun da çözüme kavuşturulmasını beklediklerini ifade etti.

Elektrikli Skuterlerin Rastgele Park Edilmesi Görme Engellilere Sıkıntı Yaratıyor
12.01.2024 - 11:11,  Güncelleme: 11:12
Abone Ol

Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Mehmet Emin Demirci, elektrikli skuterlerin beyaz ve sarı şeritler üzerine rastgele park edilmesinin görme engelliler için çok büyük sıkıntılara yol açtığını belirterek, "Arkadaşlarımız büyük mağduriyetler yaşıyor ve kazalara uğruyor. Bilinen birkaç olay var ama bilinmeyen çok sayıda kaza yaşanıyor. Dolayısıyla bu duruma bir düzenleme getirilmesi lazım." dedi.

Demirci, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, görme engellilerin pek çok sorunla karşılaştığını, bunların çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

2005 yılında çıkarılan 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun bazı maddeleriyle ilgili beklentileri olduğunu dile getiren Demirci, "Bu kanunun geçici 2. ve 3. maddeleri erişilebilirlikle ilgili maddelerdir. 3'üncü maddede erişilebilirlik düzenlemelerinin yapılması için kurum ve kuruluşlara 7 yıllık süre verilmiştir. Bu süre 2012'de doldu. 4 kez bu süre hükümetin talebiyle Meclis tarafından uzatıldı. En son düzenlemede 4 yıllık süre 8 yıl yapılmıştı. Anayasa Mahkemesi de 18 yıl sonra duruma el koyarak 'bu süre yeterlidir, 4 yıl süre aşılmamalı' dedi ve 8 yılı iptal etti." diye konuştu.

Erişilebilirlikte öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlara 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 3. maddesi gereğince yaptırım uygulanması kararı alındığını aktaran Demirci, şöyle devam etti:

"İllerde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri bünyesinde çalışan erişilebilirlik denetim komisyonları var. Bu komisyonların denetim sürecini hızlandırması ve gerekirse yasada öngörülen cezaların hemen uygulanması gerekiyor. Bu konu artık yavaş yavaş sonuçlandırılmalı."

"Düşüncesizce araç park edilmesine son verilmesi lazım"

Mehmet Emin Demirci, vatandaşlara, görme engellilerin hayatının kolaylaştırılması konusunda destek olmaları çağrısında bulundu.

Görme engelliler için tasarlanan sarı ve beyaz şeritlerin üzerine, onlara engel olacak şekilde araçların konulmaması gerektiğini vurgulayan Demirci, şöyle konuştu:

"Elektrikli skuterlerin beyaz ve sarı şeritler üzerine rastgele park edilmesi görme engelliler için çok büyük sıkıntılara yol açıyor. Arkadaşlarımız büyük mağduriyetler yaşıyor ve kazalara uğruyor. Bilinen birkaç olay var ama bilinmeyen çok sayıda kaza yaşanıyor. Dolayısıyla bu duruma bir düzenleme getirilmesi lazım. Beyaz ve sarı çizgiler ile engelli rampalarına düşüncesizce araç park edilmesine son verilmesi lazım. Özellikle zabıtalardan bu konuya hassasiyet göstermelerini bekliyoruz."

Demirci, "görme engellilerin noter işlemleri sırasında iki tanık bulundurma zorunluluğu" kaynaklı sorunun da çözüme kavuşturulmasını beklediklerini ifade etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Engelliler Haftası, Türkiye, Trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elektrikli Skuterlerin Rastgele Park Edilmesi Görme Engellilere Sıkıntı Yaratıyor - Son Dakika


11:38
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:36
Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:33
Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti
11:24
Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı
11:15
Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59
Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor
10:47
CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu
10:44
Programları bitirilip yerine Seda Sayan getirilmişti! Demet Akalın perde arkasını anlattı: İşimizi elimizden aldı Programları bitirilip yerine Seda Sayan getirilmişti! Demet Akalın perde arkasını anlattı: İşimizi elimizden aldı

Son Dakika
11:38 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:36 Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:33 Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti
11:24 Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı
11:15 Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59 Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor
10:47 CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu
10:44 Programları bitirilip yerine Seda Sayan getirilmişti! Demet Akalın perde arkasını anlattı: İşimizi elimizden aldı
10:29 Bahar Candan ve Nihal Candan'ın dolandırıcılık soruşturmasında 3 şüpheli daha tutuklandı
10:28 Kadınları falakaya yatıran kargocunun cezasında indirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 12:17:59. #1.11#
SON DAKİKA: Elektrikli Skuterlerin Rastgele Park Edilmesi Görme Engellilere Sıkıntı Yaratıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement