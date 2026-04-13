Yemek Sipariş Platformlarına Yeni Düzenleme: Şeffaflık ve Gönüllülük Esas
Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.04.2026 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, yemek sipariş hizmetlerine yönelik yeni düzenlemelerle platformlar ve restoranlar arasındaki ilişkileri daha şeffaf hale getiriyor. Zorunlu ek ücret uygulamaları kaldırıldı ve restoranların kampanyalara katılımı gönüllülük esasına bağlandı.

Ticaret Bakanlığı, elektronik ticarette yemek sipariş hizmetlerine yönelik yeni düzenlemeyi devreye aldı. Düzenlemeyle birlikte, yemek siparişi platformlarının restoranlardan tahsil ettiği tüm bedellerin şeffaf hale getirilmesi, zorunlu ek ücret uygulamalarının sona erdirilmesi ve kampanya süreçlerinde gönüllülük esasının benimsenmesi amaçlandı. Bakanlık açıklamasında, son dönemde sosyal medya paylaşımlarına da yansıyan şikayetlerde, yemek sipariş hizmeti sunan elektronik ticaret pazar yerlerinin restoranlarla kurduğu ticari ilişkilere yönelik eleştirilerin yoğunlaştığı belirtildi.

Yeni düzenlemeyle, yemek siparişi platformlarının restoranlardan tahsil ettiği tüm ücretlerin, her bir restoranın kendi satıcı paneli üzerinden, hizmet kalemleri bazında ayrıntılı şekilde gösterilmesi zorunlu hale getirildi. Ayrıca siparişin onay aşamasında tüketiciye, siparişin restorandan kendisine ulaştırılması sürecinde tahsil edilen giderlerin komisyon, taşıma, görünürlük ve benzeri hizmet bedellerinden oluşabileceğine dair genel bilgilendirme yapılması öngörüldü.

Bakanlık açıklamasında, aracılık hizmetinin doğası gereği sunulması gereken siparişin alınması, restorana iletilmesi, ödeme işlemleri ve temel altyapı gibi hizmetler için ayrıca ek bedel talep edilmesinin önüne geçildiği belirtildi. Düzenleme kapsamında, kampanyalara katılımın tek başına bir ücretlendirme unsuruna dönüştürülmesine de son verildi.

Yeni sistemde, restoranların kampanya, indirim, reklam ve benzeri uygulamalara katılımı tamamen gönüllülük esasına bağlandı. Bu uygulamalara katılmayan restoranlara herhangi bir yaptırım uygulanamayacağı açık şekilde belirtildi. Ayrıca sunulacak ek hizmetlerin ve bunlara ilişkin ücretlerin, kampanya başlamadan önce restoranlara açık ve şeffaf biçimde bildirilmesi zorunlu kılındı.

Düzenlemede, indirimli ve kampanyalı satışlarda komisyon hesaplamalarına ilişkin yaşanan karmaşanın giderilmesi amacıyla daha sade bir sistem oluşturuldu. Buna göre indirimin yalnızca restoran tarafından yapılması halinde komisyon bedeli, tüketicinin ödediği toplam tutar üzerinden hesaplanacak. İndirimin restoran ve pazar yeri tarafından birlikte karşılanması halinde ise komisyon, tüketicinin ödediği tutara yalnızca pazar yeri tarafından sağlanan indirim tutarının eklenmesiyle bulunan meblağ üzerinden belirlenecek.

Bakanlık açıklamasında, sunulan ek hizmetlerin tamamen işletmenin onayına bağlı olacağı ve verilen onayın istenildiği anda geri alınabileceği belirtildi. Bu düzenlemeyle, platformlar ile restoranlar arasındaki güç dengesinin daha adil bir zemine oturtulmasının hedeflendiği kaydedildi. Düzenlemenin, yalnızca mevcut şikayetleri gidermeyi değil, aynı zamanda elektronik ticaret ekosisteminde uzun vadeli güven, istikrar ve öngörülebilirliği güçlendirmeyi amaçladığı vurgulandı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 13:13:03. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.