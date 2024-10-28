Eleşkirt Dağları: Kış ve Sonbahar Bir Arada

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Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki yüksek rakımlı dağların zirvesi kar yağışıyla beyaza, etekleri ise sonbahar renklerine büründü.

İlçedeki Güneykaya Dağları, sonbahar renklerinin hakim olduğu vadileri ve akarsularıyla yaz aylarında doğa severleri ağırlıyor.

Dağın zirveleri kar yağışıyla beyaza, eteklerindeki vadilerindeki ağaçlar ise sarı, yeşil ve kızılın tonlarına büründü.

Bir yanı kar, bir yanı sonbahar olan bölge dronla görüntülendi.

Hayrangöl köyü muhtarı Mehmet Nuri Berak, bölgenin coğrafi yapısının zorlu ancak güzel olduğunu söyledi.

Yaz ayları boyunca vatandaşların bölgeye gelerek piknik yaptığını ifade eden Berak, "Köyümüz kışın 6 ay kar altında kalıyor. Kışın şartlar çok zor geçiyor. Bazen köy yolunda çığ oluyor, metrelerce kar yağıyor. Manzaraya bakarsak dağlarda kar var, vadilerdeki ağaçlarda ise ağaçlar sararmış. Manzara güzel." dedi.