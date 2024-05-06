Eleşkirt\'te çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

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Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İlçe merkezinde önceden aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan M.Ö, M.B. ve H.K, ambulanslarla Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından yaralılardan H.K. ile M.B. Ağrı'ya, durumu ağır olan M.Ö. ise Erzurum'a sevk edildi.

Kavgaya karıştıkları belirlenen İ.Ö. ile M.K, polis ekiplerine gözaltına alındı.