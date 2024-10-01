Eleştiri: Belediyecilikte İstismar İddiası

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) AK Parti Meclis Üyesi Fatih Ünal, belediye yönetimine eleştirilerde bulunarak, "Belediyecilik anlamında, okullara yardım anlamında ciddi bir çalışma yapılmazken şu son zamanlarda şov amaçlı, istismar amaçlı birkaç propagandanın yapıldığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, okullara temizlik desteğinin önceki dönemlerde birçok AK Partili belediye tarafından sağlandığını belirtti.

Mansur Yavaş'a yönelik eleştirilerde bulunan Ünal, şunları kaydetti:

"Halkın yararına somut belediyecilik anlamında, okullara yardım anlamında ciddi bir çalışma yapılmazken şu son zamanlarda şov amaçlı, istismar amaçlı birkaç propagandanın yapıldığını görüyoruz. Bunlar Sayın Mansur Yavaş'a küçük siyasi malzeme olabilir ama ülkenin hayrına bir çalışma değildir."

ABB'yi asli görevlerini yerine getirmemekle suçlayan Ünal, Ankara'da çok ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade etti.