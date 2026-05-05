Elif'in Gelinlik Hayali Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elif'in Gelinlik Hayali Gerçekleşti

Elif\'in Gelinlik Hayali Gerçekleşti
05.05.2026 21:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Down sendromlu Elif Reçber'in gelinlik giyme hayali, düzenlenen düğünle gerçek oldu.

Düzce'de gelinlik giyme hayali kuran down sendromlu 27 yaşındaki Elif Reçber için düğün töreni düzenlendi.

Reçber, yapay zeka uygulamasıyla fotoğraflarına gelinlik giydirip sosyal medya hesabından paylaştı. Bunu gören akrabası Elvan Polat, Elif'in gelinlik giyebileceği bir düğün organizasyonu teklifinde bulundu. Elif'in de hoşuna giden bu fikir, el birliğiyle hayata geçirildi.

Önce gelinlikçiye gidilerek ölçü alındı, daha sonra kuaför ve fotoğraf süreci tamamlanarak Düzce Belediyesi Erguvan Sosyal Tesisleri'nde yakınlarının da katıldığı bir eğlence düzenlendi.

Elif'in düğününde damatlığı ise temsili olarak 25 yaşındaki kardeşi Özkan Reçber giydi. Ablasını bir an olsun yalnız bırakmayan Özkan Reçber, gelinle dans etti, pasta kesti, oyun oynadı.

En büyük hayali olan gelinliği giydiği için mutlu olduğunu dile getiren Elif Reçber, gazetecilere, "Herkese çok teşekkür ederim. Gelinlik giymek çok güzel bir duygu, çok hoşuma gitti." dedi.

Özkan Reçber de "Elif, kuzenimiz olan Elvan ablamıza gelinlik fotoğrafı göndermiş. Elvan abla da Elif'e gerçekten çok mu istiyorsun gelinlik giymek diye sormuş, Elif de 'evet' deyince bu organizasyondan bahsetmiş Elvan abla. Süreç bu şekilde başladı." diye konuştu.

Düğün sürecini anlatan Reçber, "Sonra gelinlikçiye gittik, kuaför, fotoğrafçı derken herkes Elif'in hayalini gerçekleştirmek için çok yardımcı oldu. Ben onu gelinlikle görünce şok oldum, sonra yüzündeki sevinci görünce çok mutlu oldum. 'Ben damat olurum' dedim. Her şeyinde yanındayım, mutlu olması bizim için yeterli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elif'in Gelinlik Hayali Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Belki de şampiyonluk gitti Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı Belki de şampiyonluk gitti! Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı
Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez’in yüzünün son durumu korkuttu Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez'in yüzünün son durumu korkuttu
İran’ın BAE’ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada İran'ın BAE'ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada
Galatasaray’a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar Galatasaray'a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar
Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar

21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 21:54:16. #7.13#
SON DAKİKA: Elif'in Gelinlik Hayali Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.