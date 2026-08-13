Elif Kumal\'ın Ölümüne İtiraz

BALIKESİR'in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası'nda, kamp yaparken erkek arkadaşı Enis G. (37) ile yaşadığı tartışmanın ardından bölgeden ayrıldığı öne sürülen ve 8 gün sonra Yukarıyapıcı Göleti'nde aracında cansız bedeni bulunan Elif Kumal'ın (34) ölümüne ilişkin soruşturmada verilen 'kovuşturmaya yer olmadığı' kararına ailesi tarafından itiraz edildi. Aile, soruşturmanın genişletilmesini ve olayın kasten öldürme ihtimali yönünden yeniden araştırılmasını talep etti.

Elif Kumal, erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla 27 Aralık 2025'te, Kapıdağ Yarımadası'ndaki Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kamp yapmaya gitti. 28 Aralık 2025'te saat 12.09'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Enis G., kız arkadaşı Elif Kumal ile aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından Kumal'ın 16 ATB 289 plakalı aracıyla gece saatlerinde kamp alanından ayrıldığını ve haber alamadığını söyledi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kumal'ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı. Jandarma ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Çanakkale, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar ve Bursa'dan AFAD ekipleri ile jandarma komando timleri, Bursa ve çevre illerden de sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama-kurtarma ekipleri de bölgeye takviye olarak sevk edildi. Jandarmanın iz takip köpekleri de çalışmalarda kullanıldı. Elif Kumal'ın erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki Yavuz isimli arkadaşları ise gözaltı süresinin dolmasının ardından Kumal'ın kaybolmasıyla ilgili bir delil olmadığı için adli kontrolle serbest bırakıldı.

YTS İLE ARACININ YERİ TESPİT EDİLDİ

Jandarma, emniyet, itfaiye, AFAD, 911 Arama Kurtarma Derneği, sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleriyle karadan, helikopter, Bayraktar TB-2 İnsansız Hava Aracı ve dronlarla havadan, deniz polisi ve jandarma su altı arama kurtarma ekipleri tarafından da gölette ve denizde arama çalışması yürütüldü. ATV ve motokrosçular da ekiplere destek verdi. 8'inci günde çalışmalar Elif Kumal ile erkek arkadaşının kenarında kamp yaptıkları Yukarıyapıcı Göleti'nde yoğunlaştırıldı. Ankara'dan gelen özel ekip, Yanal Taramalı Sonar (YTS) cihazıyla yaptığı çalışmada, Kumal'ın aracını kıyıdan 25 metre açıkta 10 metre derinlikte tespit etti. Gölete dalan dalgıçlar, aracın sürücü koltuğunda Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaştı. Savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Kumal'ın cenazesi, otopsi işlemlerinden sonra Bandırma ilçesinde, 2 yaşındayken kaybettiği polis memuru babası Mustafa Kumal'ın mezarının yanına defnedildi.

ÖLÜM NEDENİ SUDA BOĞULMA

Ön otopsi sonucuna göre kesici alet ve ateşli silah izine rastlanmayan ve ölüm nedeni suda boğulma olarak değerlendirilen Elif Kumal'ın, İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi'nce hazırlanan otopsi raporunda da kanında zehir, uyuşturucu ve toksik madde bulunmadığı, vücudunda da darp, kesici alet ve ateşli silah izine rastlanmadığı belirtildi.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda olayın intihar olduğu değerlendirilip, kovuşturmaya yer olmadığına dair karara verildi. Elif Kumal'ın ailesi bu karara itiraz etti. Bandırma Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilmek üzere Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan itiraz dilekçesinde, soruşturmanın eksik yürütüldüğü ve olayın cinayet ihtimali yönünden yeterince araştırılmadığı savunuldu. İtiraz dilekçesinde aracın sudan çıkarıldığı andaki fiziksel duruma özellikle dikkat çekildi.

'OLAYIN YETERİNCE İNCELENMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Olayın cinayet ihtimali yönünden yeniden incelenmesi gerektiğini söyleyen Elif Kumal'ın ağabeyinin eşi Fatma Kumal, "27 Aralık 2025 Cumartesi gecesi kardeşimiz Elif Kumal'ın erkek arkadaşıyla gittiği kamp bölgesinden kıskançlık yüzünden yaptıkları tartışma sonucu kaybolduğunun haberini aldık. 8'inci günde, bütün aramalarımıza rağmen cesedini gölde, aracının içerisinde bulduk. Biz, cesedimizin bulunma şeklinden, aracın park konumunda olmasından, ön iki tekerinin patlak olmasından ve sağ hava yastığının açık olmasından yola çıkarak olayın yeterince incelenmediğini düşünüyoruz. Bilirkişi raporlarının da olmadığını düşünüyoruz. Çünkü araç içerisinde kardeşimizin telefonu ve arabanın anahtarı, arka koltuğun önündeki plastik ayak koyma kısmında bulunuyor. Kardeşimiz ise aracın arka koltuğunda bulunuyor. Aracın camı yarıya kadar açık ve kardeşimiz yüzü koyun şekilde, yani sırtı tavana yaslanmış halde bulunuyor" dedi.

'ARACIN EL FRENİ ÇEKİK VE PARK KONUMUNDA'

Aracın bulunduğu andaki işaret ve delillere dikkat çeken Fatma Kumal, "Aracın bulunduğu durum incelendiğinde, sol ön kapı camının neredeyse yarıya kadar açık olduğu görülüyor. Sağ ön kapıdaki perde hava yastıkları açılmış vaziyette. Ön iki tekerlek patlak. El freni çekik, araç park halinde ve vites park konumunda. Bu araç bu şekilde nasıl suya girdi? Park halinde olan araç nasıl hareket ettirildi? Elif, yapı itibarıyla zaten iri yapılı bir kız. Yani 85-90 kilo bir kızın o marka ve model bir araçta arka koltuğa geçişi, o kiloda biri için oldukça zor" diye konuştu.

'AKILLI SAATİYLE İLGİLİ ARAŞTIRMA YAPILMAMIŞ'

Elif'in ailesi ve çevresi tarafından sevilen bir kişi olduğunu belirten Fatma Kumal, "Kardeşimizin akıllı saatiyle ilgili elimizde herhangi bir veriye, kayda asla ulaşamıyoruz. Kalbi ne zaman durdu ya da nerelerde hızlandı? Enis G. isimli şahsın akıllı saatinden kalp hızı ve hareket verileri mevcut. Fakat bizim kardeşimizin saatiyle ilgili hiçbir şekilde araştırma yapılmamış. Olayın yeterince incelenmediğini ve olayın intihar ya da kaza olmadığını düşünüyoruz. Çünkü bizim kardeşimiz gerek iş çevresi gerek arkadaş çevresi gerek aile çevresi tarafından sevilen, neşeli bir kişiliğe sahiptir. İntihar etmesini gerektirecek hiçbir durum söz konusu değildir. Bununla ilgili herhangi bir rahatsızlığı veya ilaç kullanmışlığı da söz konusu değildir. Onun haricinde, Yavuz A. adlı kişi Enis G.'nin yanında, aynı şekilde araçla aramaya çıktıklarında göl çevresine geldiklerinde, Yavuz adlı kişi araçtan indiğinde Enis adlı kişinin inmediği biliniyor. Bunlar kendi ifadelerinde mevcut. Neden araçtan inip de göl çevresinde arama yapmadı? Çünkü biliyordu" ifadelerini kullandı.

'ELİF DİKKATLİ ARAÇ KULANAN BİRİSİDİR'

Olayın intihar veya kaza olmadığını düşündüklerini söyleyen Fatma Kumal, "Biz bunun cinayet olduğunu düşünüyoruz ama intihar ya da kaza olduğunu düşünmüyoruz. Elif dikkatli araç kullanan bir kişi. Biz daha detaylı, bilirkişi raporlarıyla bunun hazırlanmasını, bilirkişilerin bu dosyaları incelemesini istiyoruz. Dosyamızın daha hızlı bir süreçte incelenmesini istiyoruz. Davamızda 'kovuşturmaya yer olmadığı' kararıyla dosyamız kapatılmak istendi. Ama tabii biz itiraz süreçlerimizi, tüm haklarımızı kullanıyoruz. İtirazımızı gerçekleştirdik" dedi.