Elifsu Taş'tan Elektronik Damacana Projesi - Son Dakika
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Elifsu Taş'tan Elektronik Damacana Projesi

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Niğde'de 13 yaşındaki öğrenci, damacana suyunun kalitesini ölçen elektronik sistem geliştirdi.

20.09.2024 12:30
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Damacana sularındaki sağlığı olumsuz etkileyen sorunlardan etkilendi, proje geliştirdi

NİĞDE - Niğde BİLSEM ve DENEYAP Teknoloji Atölyesi öğrencisi Elifsu Taş, Cüneyt Akyol danışmanlığında damacanalardaki suyun kalitesini anlık olarak ölçen ve bunu kullanıcıya bildiren elektronik damacana projesi geliştirdi.

Son yıllarda evlerde sık kullanılan damacanalardaki sudan kaynaklı sağlık sorunlarının önüne geçmeyi hedefleyen proje kullanıldığı yerden kamera sistemi sayesinde de kullanıcıya görüntü de aktarabiliyor. TEKNOFEST tarafından maddi destek alan ve TEKNOFEST İnsanlık Yararına Proje kategorisinde finalde yarışmaya hak kazanan 13 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Elifsu Taş, geliştirdiği proje ile su israfının önüne geçmeyi ve damacana sularının bakteri ve yosun oluşumu gibi kötü etkilerinin azaltılmasını hedefliyor.

Damacana sularından sağlık sorunları yaşayan insanların haberlerini gördükten sonra böyle bir proje geliştirmek istediğini belirten Taş; "Damacana suyu kaynaklı sağlık sorunlarının önüne geçmek hem de kullanıcıyı bildiren bir elektronik damacana sistemi yaptık. Bizim yaptığımız sistemde iletkenlik sensörler suyun içinde ölçüm yapıyorlar. Ölçüm sonuçlarını ise hem sesli hem de görsel olarak kullanıcıya bildiriyor. Sonuç olarak damacana içindeki sudan kaynaklı sadece sağlık sorunlarının önüne geçmekle kalmayıp kullanıldığı yerden hem kamera, hem ekranlar sayesinde de kullanıcıyı bilgilendiriyoruz. Aynı zamanda bakteri oluşumunu engellediğimiz için sağlık sorunlarını da önüne geçmiş oluyoruz" dedi.

"Bugünün küçük projeleri yarının büyük projeleri olacak"

Niğde Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni, proje danışmanı Cüneyt Akyol ise geleceğin mühendislerinin günlük sorunlara çözüm üretecek projeler geliştirdiğini söyledi.

Akyol; " Elifsu bu proje yaklaşık 8 aydır çalışıyor. TEKNOFEST'ten maddi destek de aldı ve bu süreç içerisinde çok büyük kazanımlar elde etti. Bakanlığın yeni maarif modeli de aslında buna çok önem veriyor. Çalışkan, üretken, analitik düşünen, sorunları çözen, ahlaklı, erdemli bireyler yetiştirmek üzerine olan bir model ve bu tür projeler çok önemli. Buradaki projeler küçük adımlar ama bugünün küçükleri yarının büyükleri olacaklar ve bu ülkeyi yönetecekler bu yüzden BİLSEM olarak bu bilinçle hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Elifsu Taş\'tan Elektronik Damacana Projesi
Kaynak: İHA

Teknoloji, Sağlık, Güncel, Çevre, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elifsu Taş'tan Elektronik Damacana Projesi - Son Dakika

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