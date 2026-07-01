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Elinden Gelecek Var Projesi Başladı

Elinden Gelecek Var Projesi Başladı
01.07.2026 12:17
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Eskişehir'de 3 bin öğrenci ve veliye ulaşan proje, mesleki eğitime farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle, Eskişehir Sanayi Odası yürütücülüğünde ve Eskişehir Ticaret Odasının katkılarıyla hayata geçirilen "Elinden Gelecek Var" projesi kapsamında yaklaşık 3 bin öğrenci ve veliye ulaşıldı.

Eskişehir Sanayi Odasında düzenlenen açılış programıyla başlatılan proje, ortaokul öğrencilerinin lise ve mesleki eğitime yönelik farkındalıklarını artırmayı, yeteneklerine uygun kariyer planlamalarını desteklemeyi ve yapay zeka çağının gerektirdiği zihinsel ile uygulamalı becerilere sahip bireylerin yetişmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

Proje kapsamında bugüne kadar 13 okulda gerçekleştirilen etkinliklerde yaklaşık 3 bin öğrenci ve veli meslek tanıtım programlarına katıldı. Farklı sektörlerden 39 konuk, öğrencilerle bir araya gelerek meslek deneyimlerini ve kariyer yolculuklarını paylaştı.

Sosyal medya platformlarında da 2 milyon etkileşime ulaşan proje, elde ettiği ilgi sayesinde farklı illerden de davet aldı ve ulusal ölçekte örnek gösterilen sosyal sorumluluk çalışmalarından biri haline geldi.

Üç aşamadan oluşan projede ilk olarak öğrenciler ve veliler, iş insanları, ustalar ve eğitimcilerle buluşturularak mesleki eğitim konusunda bilgilendirildi. Alanında başarılı isimlerin deneyimlerini aktardığı programlarda, öğrencilerin kariyer planlamalarına katkı sağlanması hedeflendi.

İkinci aşamada ise 7. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik 10 farklı meslek alanında atölye çalışmaları planlandı. Atölyelerde öğrencilerin yeteneklerini keşfetmeleri ve uygulamalı deneyim kazanmaları amaçlandı.

Projenin üçüncü aşamasında ise meslek liselerinde çıraklıktan başarıya uzanan örnek yaşam hikayeleri öğrencilerle paylaşılırken, rol model buluşmalarıyla gençlerin meslek seçimi süreçlerine destek verildi.

Kaynak: AA

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