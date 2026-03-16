Elitaş, Talas Belediye Başkanı Yalçın'ı Ziyaret Etti

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a ziyarette bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Talas ilçesine gelen Elitaş, Yalçın'ı makamında ziyaret etti.

Yalçın tarafından hazırlanan yatırım ve proje sunumunu dinleyen Elitaş, bu yıl için güzel projelerin hazırlandığını belirterek, "Eğitim, kültür ve sanattan sosyal hizmetlere, millet bahçesi ve Zincidere Mesire alanı gibi geniş dinlenme alanlarından gelinlik evi gibi sosyal amaçlı tesislere kadar çok geniş bir yelpazede hizmetler üretilmiş, yatırımlar yapılmış. Başta başkanımız olmak üzere tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yalçın da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ziyarete, AK Parti Kayseri milletvekilleri Dursun Ataş ve Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ile teşkilat mensupları da katıldı.