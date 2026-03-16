Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elitaş, Talas Belediye Başkanı Yalçın'ı Ziyaret Etti

16.03.2026 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Talas'ı ziyaret ederek Yalçın'ın projelerini dinledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a ziyarette bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Talas ilçesine gelen Elitaş, Yalçın'ı makamında ziyaret etti.

Yalçın tarafından hazırlanan yatırım ve proje sunumunu dinleyen Elitaş, bu yıl için güzel projelerin hazırlandığını belirterek, "Eğitim, kültür ve sanattan sosyal hizmetlere, millet bahçesi ve Zincidere Mesire alanı gibi geniş dinlenme alanlarından gelinlik evi gibi sosyal amaçlı tesislere kadar çok geniş bir yelpazede hizmetler üretilmiş, yatırımlar yapılmış. Başta başkanımız olmak üzere tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yalçın da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ziyarete, AK Parti Kayseri milletvekilleri Dursun Ataş ve Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ile teşkilat mensupları da katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, AK Parti, Politika, Güncel, Talas, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 16:38:26. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.