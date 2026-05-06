Eller Konuşur Projesi'ne Altın Dokunuş Ödülü
Eller Konuşur Projesi'ne Altın Dokunuş Ödülü

06.05.2026 19:40
Engelli bireylerin yaşamına katkı sağlayan projeler, ödül töreninde öne çıktı.

Anadolu Ajansı (AA) Ayrımcılık Hattı tarafından hayata geçirilen "Eller Konuşur" projesi, engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımına sunduğu katkılardan dolayı medya dalında "Altın Dokunuş Ödülü"ne layık görüldü.

Tomurcuk Kooperatifi tarafından İstanbul'da düzenlenen "Bağımsız Yaşam ve Eşitlik Zirvesi" kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde, sosyal kabulü güçlendiren ve kapsayıcı toplum anlayışına hizmet eden çalışmalar ödüllendirildi.

Bu yıl kamu yönetimi, yerel yönetim, eğitim, medya, sivil toplum ve iş dünyası olmak üzere 6 ana başlıkta düzenlenen organizasyon; engelli bireylerin haklarını ve görünürlüğünü odağına alan projeleri bir araya getirdi.

Medya kategorisinde ödül uzanan "Eller Konuşur" projesi, işitme engelli bireylerin Türk İşaret Dili (TİD) aracılığıyla güvenilir ve hızlı habere erişimini sağlama hedefiyle jüriden tam not aldı.

Proje, özellikle işitme engelli vatandaşların güncel gelişmeleri eş zamanlı ve doğrudan takip edebilmesine imkan tanımasıyla "erişilebilir medya" alanında öncü bir çalışma olarak değerlendirildi.

Törende ödül, AA Ayrımcılık Haberleri Müdürü Tufan Aktaş'a takdim edildi.

Kamu yönetimi hizmetleri dalında, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünün "Temsili Askerlik Uygulaması" ile Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun zihinsel engelli bireylerin spor yoluyla sosyal kabulünü artırmaya yönelik çalışmaları ödül aldı.

Maara Film Yapım imzalı, yönetmenliğini Necmi Sancak'ın üstlendiği ve Binnur Kaya'nın rol aldığı "Ayşe" filmi de toplumsal duyarlılık içeren anlatımıyla ödüle değer bulundu.

Sivil toplum kuruluşları dalında, KEDİ Otizm Derneğinin "Farkındalık Nöbetleri" projesi ile Türkiye SMA Vakfı'nın "Ulusal SMA Kampı" programı ödül aldı.

Yerel yönetim hizmetleri dalında Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, engelli alanındaki projeleriyle ödül kazandı.

Eğitim dalında, Türkiye Disleksi Vakfı ile Koç Üniversitesi, projeleriyle ödülün sahibi oldu.

İş dünyası dalında ise Ford Otosan ile Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları AŞ, engelli istihdamı alanındaki çalışmalarıyla ödüle layık görüldü.

Kaynak: AA

