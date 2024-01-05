Elmacı Dede, Adana\'dan narenciye alarak Mehmetçik için yola çıktı

Denizlili "Elmacı Dede" Mehmetçik için Adana'dan narenciye alıp yola çıktı

Denizli'de "Elmacı Dede" olarak bilinen bir kişi memleketinden aldığı elmaları Hakkari'deki askerlere götürmek için yola çıktıktan sonra uğradığı Adana'nın Kozan ilçesinden de narenciye alarak "Hedef Kızıl elma" diyerek yola çıktı

ADANA - Denizli'de "Elmacı Dede" olarak bilinen bir kişi memleketinden aldığı elmaları Hakkari'deki askerlere götürmek için yola çıktıktan sonra uğradığı Adana'nın Kozan ilçesinden de narenciye alarak "Hedef Kızıl elma" diyerek yola çıktı.

Türkiye'nin Terörle mücadelede operasyonlara katılan askerlere elma götürmesiyle tanınan Elmacı Dede Muhammed Yılmaz 23 Ocak günü Denizli'den yüklediği elmaları Hakkari'deki askerlere ulaştırmak için yola çıktı. Elmacı Dede, bugün ise Adana'nın Kozan ilçesine ulaştı. Elmacı Dede, Kozan'dan da askerlere ulaştırmak için narenciye alıp "Hedef Kızıl Elma" diyerek yola çıktı.

Yılmaz, "Bu zamana kadar kendi bahçemin elmaları operasyon bölgelerinde Mehmetçiklerimize askerlerimize dağıtıyorum. Şırnak'ta şehitlerimizin görev arkadaşlarına taziyeye gidip bahçeden dualarla besmele ile topladığım elmaları ikram ettim ve onlarında damalarında 'Kızıl Elma' kanı dolaşsın Allah güç kuvvet versin. Şimdi dönüşte ilk kez Kozan'a uğradım burada büyük bir sevgi seli gördüm. Allah razı olsun herkesten. Kozan'dan portakal temin ettim ve 23 Ocak'ta Hakkari Dağılcak komanda tugayına elma götürmek için kendi memleketimde satacağım ve Hakkari için yol parası olacak ve burada hayırsever kardeşim destek oldu. Burada besmele ile toplanmış özelliği olan elmaları Hakkari'ye götüreceğim çünkü "Hedef kızıl elma" her meşakkate rağmen çok çeşitli bariyerleri aşıp Mehmetçiklerimize ulaşıp o elmaları ikram edeceğim. Benim 74 yaşında olmam hudut birliklerimize manevi destek vermek için bunu yapıyorum. Elmacı dede yola çıkınca bin 630 kilometre Denizli'den Hakkari'ye gideceğim ve onlara elmalarımızı ikram edeceğim" dedi.

Mehmetçiklere destek olmak için Elmacı Dede'ye Kozan portakal ve narenciye ürünleri ile destek olan Bahattin Can Delibaş, 'Elmacı Dedenin' Mehmetçik'e olan desteği ile duygulandıklarını ifade ederek, "'Bizim hedefimiz kızıl elma' dedi. Maddi yardım kabul etmiyor ve bizde portakal ve narenciye vererek destek olduk. Allah razı olsun" diye konuştu.