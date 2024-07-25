Elmadağ'da kopan tır lastiği çarpan kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kopan tır lastiğinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Samsun-Ankara istikametinde ilerleyen tırın, Şehit Cengizhan Kaplan Köprüsü'nden geçtiği sırada henüz bilinmeyen nedenle lastiği koptu.
Kopan lastik yaya olarak ilerleyen Rukiye Bera Eraslan'a (18) çarptı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Eraslan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, tır şoförü polis ekiplerince gözaltına alındı.
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