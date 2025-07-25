Elmadağ'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Elmadağ-Ankara yolunda B.C. idaresindeki 06 DAN 119 plakalı kamyonet, emniyet şeridinde duran 60 BD 081 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonet sürücüsü B.C. ile H.T. yaşamını yitirdi, A.Ş. yaralandı. Ambulansla hastaneye götürülen A.Ş'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazayı öğrenip olay yerine gelen kazazede yakınları da aynı yerde kaza yaptı. Olay yerinin yakınlarında bir süre sonra bir trafik kazası daha meydana geldi.

Kazalar nedeniyle Elmadağ-Ankara yolunda aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.