Elmalık Köyü\'nde Gençler Sinsin Oynadı

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Elmalık köyünde gençler, sinsin oyunu oynayarak eğlendi.

Elmalık Köyü Elvan Seyyid Kültür Eğitim Derneği ile Ankara Gençlik Derneğinin organizasyonuyla Elmacık köyünde etkinlik düzenlendi.

Ankara Gençlik Derneği Başkanı Ali Keşkekci, bu tür etkinliklerin geleneksel kültürlerini yaşatmak ve gençleri bir araya getirmek adına önem taşıdığını vurgulayarak, destek veren kurumlara ve köy halkına teşekkür etti.

Daha sonra gençler tarafından sinsin oyunu oynandı.

Ateş etrafında oynanan sinsin, geleneksel Anadolu kültüründen izler taşıyor.

Programda halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi de sunuldu.

Programa Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Orta Kaymakamı Erkan Minuz, İçişleri Bakanlığı Müşaviri İsmail Kargulu, iş insanı Namık Tanık, Elmalık Köyü Muhtarı Mustafa Ceyhan ile vatandaşlar katıldı.