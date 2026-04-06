Elmas Özer Koç'tan Geri Dönüşüm Sanatı

06.04.2026 11:34
Makine mühendisi Elmas Özer Koç, Muğla'da eski evi restore edip atık malzemelerle sanat yapıyor.

MUĞLA'da tarihi dokusuyla ünlü Saburhane semtinde makine mühendisi Elmas Özer Koç, satın aldığı eski Muğla evini restore ettirdi. İstanbul'daki iş hayatını geride bırakarak atık malzemelerden eserler üretmeye başlayan Koç, 'Geri dönüşüyorsa senindir' mottosuyla çay posasından portakal filesine kadar her şeyi sanatının bir parçası haline getiriyor.

İstanbul'da özel bir şirket sahibi olan ve uzun yıllar makine mühendisliği yapan Elmas Özer Koç, 3 yıl önce iki çocuğuyla birlikte radikal bir karar alarak Muğla'nın Menteşe ilçesine yerleşti. Koç, ilçenin tarihi ve kültürel merkezlerinden biri olan Saburhane'ye taşınıp burada satın aldığı eski bir Muğla evini titizlikle restore ettirdi. Evinin alt katını atölye ve sanat evine dönüştüren Elmas Özer Koç, atık malzemelerden ürettiği ve her birinin ayrı bir hikayesi olan eserlerini burada sergilemeye başladı.

'GERİ DÖNÜŞÜYORSA SENİNDİR' DİYORUM'

Atıklarla olan bağını ve sanatsal felsefesini anlatan Koç, "2,5 yıl önce İstanbul'dan tamamen buraya taşınma kararı alarak bu çok sevdiğim kente yerleştim. Aslında mesleğim makine mühendisliği ama sanata gönül vermiş bir insanım. Resimle ilgileniyorum. Atıkların değerlendirilmesi konusunda bir süre önce çalışmalara başlamıştım. Daha sonra bunları daha da ileri götürdüm. Atıklara değer verilip yeniden tasarlandıkları takdirde onlar aslında hayatımızın başka bir parçaları olabiliyorlar. 'Geri dönüşüyorsa senindir' diyorum. Aslında bunları ben önce çocuklara anlatma yolunu seçtim. İstanbul'da kaldığım yıllarda çocuklarımın okuduğu ilkokulda gönüllü olarak 1 yıl atıklar konusunda çocuklara yardımcı oldum. Onların kırık dökük oyuncaklarından birer sanat eserleri yaptık ve bunlar şu an hala Bakırköy'de bir ilkokulun duvarlarını süslüyor. Atık çalışmam aslında beni bir anlamda da hayata farklı bakmama sebep oldu" dedi.

'RESİM DİLSİZ BİR YAZIDIR'

Elmas Özer Koç, eserlerinde kullandığı malzemelerin günlük hayatın içinden geldiğini ifade ederek, "Sabah içtiğimiz posa çaydan, kahveden tutalım da marketten aldığımız portakal filelerine kadar her yönde bunları ben resimde kullanıp dönüştürmeyi seviyorum. Yazı da benim için vazgeçilmez bir şey. Zira ben resim ve yazıyı aslında farklı görmüyorum. İkisi de aynı disiplin ama farklı metotlarla ilerliyorlar. Mesela bir yazı, kör bir resimse, resme dilsiz bir yazı diyebiliriz. Sanatın içinde olmanın insanları birleştirdiğini düşünüyorum. Sanatla dokunabilmek istiyoruz, sanatı sokağa taşırmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür, Güncel, Muğla, Sanat, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
