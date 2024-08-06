Elon Musk, OpenAI'ı insanlığa ihanetle suçladı ve dava açtı - Son Dakika
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Elon Musk, OpenAI'ı insanlığa ihanetle suçladı ve dava açtı

Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, yapay zeka şirketi OpenAI'ın kurucuları Sam Altman ve Greg Brockman'a karşı dava açarak, şirketin insanlığa fayda sağlama misyonuna ihanet ettiğini iddia etti.

06.08.2024 00:02
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LOS Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI şirketinin kurucuları Sam Altman ve Greg Brockman'a yönelik "insanlığa fayda sağlama misyonuna ihanet ettikleri" gerekçesiyle yeniden dava açtı.

Kuzey Kaliforniya federal mahkemesinde açılan dava dilekçesinde Musk, Altman ve "suç ortakları" tarafından ihanete uğradığını belirterek, şirketi "kar peşinde koşmakla" suçladı.

Musk dava dilekçesinde, Altman ve davada adı geçen diğer kişilerin kendisini aldattığını ileri sürerek, "yapay zekanın oluşturduğu tehlikelerle ilgili insani endişeleri"nin suiistimal edildiğini savundu.

Dava dilekçesinde, Altman ve ortaklarını şirketin "insanlığa fayda sağlama misyonuna ihanet"le suçlayan Musk, yeni açtığı davayı, "açgözlülüğe karşı fedakarlığın hikayesi" olarak nitelendirdi.

Öte yandan, OpenAI sözcüsü e-posta yoluyla Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, Musk'ın daha önceki davada ortaya çıkan yazışmalarına işaret ederek, "Elon'un daha önce geri çekilen ilk dava başvurusu hakkında söylediğimiz gibi, önceki e-postaları her şeyi anlatıyor." ifadesi kullanıldı.

2018'de yönetim kurulundan istifa ettiği OpenAI'ın kurucu anlaşmasına ve kuruluş misyonuna aykırı hareket ettiğini öne süren Musk, şubatta, şirketin "yeniden insanlığa fayda sağlama misyonuna geri dönmesi" talebiyle dava açmıştı.

Musk, haziranda geri çektiği dava dilekçesinde, OpenAI'ın dünyanın en büyük teknoloji şirketi Microsoft'un yan kuruluşu haline getirildiği ve şirketin yapay zekayı insanlığın yararından ziyade Microsoft'un karını en üst düzeye çıkarmak için geliştirdiği, bunun ise şirket sözleşmesinin ihlali anlamına geldiğini iddia etmişti.

OpenAI ise Musk'ın iddialarını reddederek, onun geçmişte şirket üzerinde tam kontrol sahibi olma ve şirketi Tesla ile birleştirme girişiminde bulunduğunu savunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elon Musk, OpenAI'ı insanlığa ihanetle suçladı ve dava açtı - Son Dakika

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