Emekli Albay Murat B. Hakkında İddianame Hazırlandı - Son Dakika
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Emekli Albay Murat B. Hakkında İddianame Hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı iddia edilen emekli albay Murat B. hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Murat B'nin örgütle olan bağlantıları ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemesi gibi detaylara yer verildi.

30.07.2024 11:33
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ABDULLAH SARİCA/CEMİL MURAT BUDAK - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı öne sürülen emekli albay Murat B. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianameye göre, Erzurum'da örgüte yönelik yürütülen soruşturmada itirafçı olan emekli albay İbrahim A, askeri öğrenci olduğu 1993'te, şüpheli Murat B'nin de arasında olduğu askerlerle örgütsel toplantılara katıldığını anlattı.

Murat B'nin, FETÖ'nün mahrem imamları tarafından örgütsel iletişim yöntemi olan büfe, ankesör, kontörlü hatlarla ardışık olarak örgüt iltisaklı askerle birlikte arandığının tespiti üzerine, şüpheli 25 Haziran'da gözaltına alındı.

Züccaciye dükkanında toplantı

İddianamede ifadesinde yer verilen Murat B, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyerek örgüte dair bildiklerini anlattı.

Murat B, örgütle irtibatının 1985'de ortaokul yıllarında başladığını, "Mustafa" kod adlı örgüt mensubunun yönlendirmesiyle askeri liselere girmeye karar verdiğini aktardı.

FETÖ'nün askeri liseler sınavına hazırlık evinde kampa alındığını ifade eden Murat B, "Evde 4-5 kişiyle birlikte hazırlanıyorduk. Mustafa isimli şahsın yardımıyla sınavı kazandım. 1985-1989 yılları arasında İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nde okudum ve FETÖ'yle irtibatım devam etti. Hafta sonları, 'Fatih' kod adlı kişi, bir züccaciye dükkanının müşteriye kapalı bölümünde bizlerle sohbet ediyordu." dedi.

Askeri lise döneminde öğrencilerle birlikte FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile görüşmeye götürüldüklerini anlatan Murat B, "1987'de İzmir'de bizi bir arabayla aldılar ve Gülen'le görüşmeye götürdüler. Fetullah Gülen, aynı salon içerisinde önümüzde bulunan başka bir grupla konuştu, biz de saatlerce kendisini dinledik. Örgütün içine girdiğim için pişmanım." beyanında bulundu.

15 yıla kadar hapis istemi

İddianamede, şu tespitlere yer verildi :

"Şüphelinin mahrem abi denilen şahsa bağlılığı, bu şahsın denetimi altında bulunması, örgütün amaç ve stratejisi doğrultusunda gizli toplantılara katılması, 'Gel' dendiği zaman geldiği 'Git' dendiği zaman gittiği, mesleki tecrübesi ve askeri hiyerarşiyle bağdaşmayacağı açıktır. Askerlik görevi süresince en çok dikkat edeceği şey olan hiyerarşi bağlılığına aykırı olacak şekilde mahrem imam denilen şahsın kontrolü altında bulunması, ikrar içeren savunması, tanık beyanları, arama kayıtları bir arada değerlendirildiğinde üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmıştır."

FETÖ üyesi olduğunu bildiği 12 kişiyi deşifre eden Murat B'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheli hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin değerlendirilmesinin mahkemeye bırakıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Emekli Albay Murat B. Hakkında İddianame Hazırlandı - Son Dakika

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