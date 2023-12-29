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Emekli asker yaban hayvanlar için doğaya yem bırakıyor - Son Dakika
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Emekli asker yaban hayvanlar için doğaya yem bırakıyor

Kahramanmaraşlı emekli asker Mustafa Uludağ, yaban hayatta yaşayan kuş, köpek, tilki ve kediler için doğaya yem bırakarak doğadaki hayvanların beslenmesine katkı sağlıyor. Uludağ, şehir merkezindeki atık yiyecekleri toplayarak Ahır Dağı'ndaki evine götürüyor ve burada ağaç dallarına ekmek ve elma asarak kuşlara besin sağlıyor. Ayrıca terk edilmiş evcil hayvanlar ve yaban hayvanları için manavlardan çürümüş ürünleri toplayarak onları da besliyor.

29.12.2023 - 09:25,
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Emekli asker yaban hayvanlar için doğaya yem bırakıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraşlı emekli asker, yaban hayatta yaşayan kuş, köpek, tilki ve kediler için doğaya yem bırakıyor.

Kahramanmaraş şehir merkezine 20 kilometre uzaklıkta ki Ahır Dağı bağ evinde doğa ile iç içe yaşayan emekli asker Mustafa Uludağ, doğadaki hayvanları da unutmuyor.

Uludağ, şehir merkezindeki manav, değirmen ve apartmanlardan topladığı atık yiyecekleri yaşadığı bölgeye çıkarıyor.

Kuşlar için ağaç dallarına ekmek ve elma bırakan emekli asker, yaban hayatın devamına katkı sağlıyor.

Uludağ, "Çürük elmalar çöpe gidecekti özellikle içinde kurt olduğu için kuşların hoşuna gidiyor. Hurdalardan tel aldık ve tellere bağladığım elmaları ağaçlara asıyoruz. Bu işlemi her yıl yapıyorum. Terk edilmiş evcil hayvanlar ve yaban hayvanları için bu şekilde beslemeye çalışıyoruz. Manavlara çürümüş ürünleri, değirmenlerde buğday kırıntıları topluyorum. Buradaki hayvanlara bırakıyoruz" diye konuştu.

Emekli asker yaban hayvanlar için doğaya yem bırakıyor
Kaynak: İHA
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Uludağ, Hayvanlar, Çevre, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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