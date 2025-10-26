112'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

112'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu

112\'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu
26.10.2025 00:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da evinde yalnız yaşayan ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulunan 64 yaşındaki emekli astsubay Osman Topuksak, adrese giden ekipler tarafında ölü olarak bulundu.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen emekli astsubay Osman Topuksak (64), adrese giden ekiplerce evinde ölü bulundu.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan emekli astsubay Osman Topuksak, rahatsızlanınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiyeden yardım istendi.

112'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu

ODADA HAREKETSİZ YATARKEN BULUNDU

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla pencereden eve giren ekipler, Topuksak'ı odada hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrolde Topuksak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan işlemlerin ardından Topuksak'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Sungurlu, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Güncel 112'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz
Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak: Yeter ki onu alın Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak: Yeter ki onu alın
ABD duyurdu Gazze’deki ilk üst düzey yönetici belli oldu ABD duyurdu! Gazze'deki ilk üst düzey yönetici belli oldu
Cezaevinde zehirlenme paniği Çok sayıda mahkum hastanelik oldu Cezaevinde zehirlenme paniği! Çok sayıda mahkum hastanelik oldu
Radomir Djalovic: Kornerden yediğimiz gol çocukçaydı Radomir Djalovic: Kornerden yediğimiz gol çocukçaydı
Kremlin açıkladı Trump ile Putin bir araya gelecek Kremlin açıkladı! Trump ile Putin bir araya gelecek

01:18
İstanbul’un dört ilçesinde gösteri ve yürüyüş yasağı
İstanbul'un dört ilçesinde gösteri ve yürüyüş yasağı
23:54
Dehşet anları Otomobile çarpıp savruldu, üzerinden ambulans geçti
Dehşet anları! Otomobile çarpıp savruldu, üzerinden ambulans geçti
23:45
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
22:34
Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır
Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır
21:33
Mahşeri kalabalık Koma Amed, 30 yıl sonra Diyarbakır’da
Mahşeri kalabalık! Koma Amed, 30 yıl sonra Diyarbakır'da
21:20
İsrail, Gazze’de ateşkesi ihlal etti Hava saldırısı düzenlediler
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2025 07:37:01. #7.11#
SON DAKİKA: 112'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.