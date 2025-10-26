112\'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen emekli astsubay Osman Topuksak (64), adrese giden ekiplerce evinde ölü bulundu.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan emekli astsubay Osman Topuksak, rahatsızlanınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiyeden yardım istendi.

ODADA HAREKETSİZ YATARKEN BULUNDU

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla pencereden eve giren ekipler, Topuksak'ı odada hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrolde Topuksak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan işlemlerin ardından Topuksak'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.