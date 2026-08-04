Emekli Aylığı Fark Ödemeleri 7 Ağustos'ta
SGK, en düşük emekli aylığı farklarının 7 Ağustos'ta ödeneceğini duyurdu.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), en düşük emekli aylığı tutarının yükseltilmesi kapsamındaki aylık fark ödemelerinin 7 Ağustos Cuma günü yapılacağını bildirdi.
SGK'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 liraya yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos'ta yapılacaktır. Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesabınızdan çekebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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