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Emekli bekçi, arzuhalcilik mesleğini yaşatıyor - Son Dakika
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Emekli bekçi, arzuhalcilik mesleğini yaşatıyor

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde emekli bekçi Ali Özkara, unutulmaya yüz tutmuş arzuhalcilik mesleğini sürdürüyor. 73 yaşındaki Özkara, 13 yıldır bu mesleği yaşatmaya çalışıyor. Daktilo kullanarak vatandaşlara yardımcı olan Özkara, daktilo sesini ve çalışmayı seviyor. Arzuhalcilik mesleğinin azaldığını belirten Özkara, kentte bu mesleği sürdüren kişi sayısının çok az olduğunu ifade etti.

Emekli bekçi, arzuhalcilik mesleğini yaşatıyor
23.01.2024 - 15:23,
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde emekli bekçi 73 yaşındaki Ali Özkara, unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında bulunan arzuhalcilik mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor.

Gülüç beldesinde ikamet eden 4 çocuk ve 9 torun sahibi Özkara, AA muhabirine, emekliliğinin ardından 13 yıldır arzuhalcilik mesleğini yaşatmaya çalıştığını belirtti.

Özkara, 1977 yılında bekçi kadrosundan emniyet teşkilatına girdiğini, 1980 yılında ise Karadeniz Ereğli Adalet Sarayı'nda başsavcı koruması olarak görevlendirildiğini kaydetti.

Bu süreçte her odadan daktilo sesi duyduğunu vurgulayan Özkara, "Beni de daktilo öğrenme merakı sardı. Kendime ait küçük bir daktilo aldım ve kısa zamanda kullanmasını öğrendim. Vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla dilekçe yazmaya başladım. Onun tıkırtısını, şıkırtısını, sesini seviyorum." ifadelerini kullandı.

Özkara, savcılıklarda adli olayların genelde yoğun olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Özellikle daktilomu elimden hiç bırakmazdım, nöbetçi savcıyla birlikte otopsiye sürekli ben giderdim. Devlet kurumlarında kullanılan daktilonun bir adabı ve ciddiyeti vardı. Görev yaptığım sürede vatandaşlar genelde bana gelir, bilgi alırdı. Ben de elimden geldiğince yardımcı olurdum. O nedenle ilçe halkı beni sever, 'Ali baba' olarak tanır."

Özkara, bilgisayar kullanmaya hiç heves etmediğini, yasal düzenlemeleri takip ederek hizmet verdiğini belirterek, daktiloyla yazmayı daha çok sevdiğini, daktiloyla çalışırken hiç yorulmadığını kaydetti.

Arzuhalcilik mesleğinin bitme noktasına geldiğini belirten Özkara, kentte bu mesleği sürdüren kişi sayısının, çok az olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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