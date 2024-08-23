Emekli Doktor Atık Sularla Botanik Bahçe Kurdu - Son Dakika
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Emekli Doktor Atık Sularla Botanik Bahçe Kurdu

Emekli Doktor Atık Sularla Botanik Bahçe Kurdu

Manisa'da emekli doktor, eczanelerin su arıtma cihazlarının atık sularını kullanarak botanik bahçe oluşturdu.

23.08.2024 13:34
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MANİSA'da emekli Doktor Fahrettin Er (60), Şehzadeler ilçesindeki Sağlık Çarşısı'ndaki eczanelerin su arıtma cihazlarının atık sularını tek hortumda toplayarak, çarşısının arka sokağında kurduğu botanik bahçedeki bitkileri suluyor. 3 yıldır su arıtma cihazlarının atık sularıyla binlerce bitki ve ağaç yetiştiren Er, taşlık görüntüsüyle çölü andıran sokağı, yeşile çevirdi.

Şehzadeler ilçesinde şehir hastanesi karşısındaki 19 eczaneden oluşan Sağlık Çarşısı'nda kızlarına ait eczaneleri bulunan evli, 2 çocuk babası emekli Doktor Fahrettin Er, uyguladığı yöntemle arıtma cihazlarının atık sularını kullanarak su israfını önledi. Eczanelerdeki arıtma cihazından akan atık suları aynı hortumda toplayan Er, bu sularla Sağlık Çarşısı'nın arka sokağında kurduğu bahçedeki bitki ve ağaçları sulamaya başladı. 3 yıldır binlerce bitki ve ağaç yetiştirerek, Sağlık Çarşısı'nın arka sokağında adeta botanik bahçe kuran Er, taşlık görüntüsüyle çölü andıran alanı yeşile çevirdi. Er, 300 metrelik hortum aracılığıyla günde 1 ton suyun bahçeye akmasını sağlayarak su israfının da önüne geçti.

'SU KESİNLİKLE İSRAF OLMUYOR'

Yeşil bir ot bile olmayan sokağı yeşillendirmenin gururunu yaşadığını belirten Fahrettin Er, Manisa Şehir Hastanesi karşısında eczanelerin olduğu Sağlık Çarşısı'nda iki kızımın eczanesi var. Gönüllü olarak, burada eczanenin çevresindeki boş alanları ve sokakları ağaçlandırıyorum. Buranın sulamasını da eczanelerdeki su arıtma cihazından kanalizasyona giden suları, duvarları delerek, hortum yoluyla dışarı çıkardım. Bu bahçeyi bu suyla suluyoruz. Su kesinlikle israf olmuyor. Suyun bir damlası bile gelecekte savaş çıkmasına sebep olacak çok kıymetli bir şey. Dünyanın en stratejik şeyi. Çünkü gittikçe kurak bir dünyaya doğru gidiyoruz, küresel ısınmadan dolayı sular hızla çekiliyor. Bir damlasını bile israf etmeden tamamını kullanmamız lazım. Burada onu yapmak istedim. Buradaki çiçek ve ağaçlar çocuklarım gibi. Sabahları, geceleri gelip, onlarla konuşuyorum. Suyu israf etmediğim için çok büyük haz alıyorum. Burada lazım olan masrafları da eczanelerden çıkan kartonları toplayarak karşılıyorum. Sattığım kartonların parasıyla, sulama hortumları ve gübrelerini alıyorum dedi.

'BOŞA GİDEN SU ATIKLARINI BİRLEŞTİRİN'

Bütün insanların öldükten sonra altından sular akan yemyeşil cennet hayal ettiğini fakat yaşadığı dünyaya 'yeşil' adına bir şey yapmadığına dikkati çeken Er, Yaşadığımız yeri yeşile boyar, cennete çevirirsek öbür tarafta karşılığını ve daha fazlasını yaratıcı bize verecektir. Onun için bütün apartmanlara, sitelerde yaşayan insanlara özellikle söylüyorum. Su arıtma cihazlarınızdaki boşa giden atık sularını bu şekilde birleştirin. Apartmanın önündeki, kaldırımdaki ağaçları ya da arka bahçelerinizdeki alanları sulayın, cennete çevirin. Her yere ağaç dikmek zorundayız. Küresel ısınmaya karşı, özellikle bizim ülkemizin her yerini ormana çevirmemiz lazım. Bu alanları da israf gibi görünen atık sularımızın bir damlasını bile israf etmeden kullanmamız gerekiyor. Bu ağaçlar, benim için en büyük gurur kaynağı diye konuştu.

Haber - Kamera Ersan ERDOĞAN MANİSA,

Kaynak: DHA

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