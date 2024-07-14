Emekli FBI Ajanı: Trump'a Yönelik Suikast Girişiminde Merminin İlerleyişi İmkanlı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Emekli FBI Ajanı: Trump'a Yönelik Suikast Girişiminde Merminin İlerleyişi İmkanlı

Emekli FBI ajanı Michael Harrigan, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminde fotoğraflanan merminin ilerleyiş anına ilişkin açıklamalarda bulundu. Harrigan, fotoğrafları inceledikten sonra merminin kulağın içinden geçmesinin imkansız olmadığını belirtti. Ayrıca, saldırganın kullandığı silahın hızının da önemli bir faktör olduğunu vurguladı. Harrigan, fotoğrafın nadir bir anı yakaladığını ve merminin havada nasıl ilerlediğini gösterdiğini ifade etti. Suikast girişimi sonucunda Trump yaralanmış, saldırgan ise etkisiz hale getirilmişti.

14.07.2024 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emekli ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanı Michael Harrigan, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminde fotoğraflanan merminin ilerleyiş anına ilişkin, "Merminin kulağın içinden geçmesi için açı biraz düşük görünüyor ancak silahlı kişinin birkaç el ateş etmesi durumunda bu imkansız değil." dedi.

FBI'da 22 yıl çalışan emekli ajan Harrigan, New York Times'a, gazetenin deneyimli foto muhabiri Moug Mills'in çektiği, Trump'ı sağ kulağından yaralayan merminin görüntüsünün yer aldığı fotoğrafla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Mills'in fotoğraflarını inceleyen Harrigan, "Mermiden dolayı havada yer değişimi yaşandığı görülüyor. Merminin kulağın içinden geçmesi için açı biraz düşük görünüyor ancak silahlı kişinin birkaç el ateş etmesi durumunda bu imkansız değil. Fotoğrafta mermi hızla ilerliyor." dedi.

Diğer önemli faktörün silahtan çıkan merminin hızı olduğunu belirten Harrigan, "Saldırgan AR-15 tipi yarı otomatik bir silah kullandıysa bu silahların mermileri genellikle 223 kalibre veya 5,56 milimetre olur. Mermi saniyede 3200 fit hızla seyahat eder." diye konuştu.

Harrigan, "Tüm bu koşullar göz önüne alındığında merminin havada süzülüşünü görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Mills'in çektiği fotoğrafın, merminin havada nasıl ilerlediğini gösterdiğini aktaran Harrigan, böyle bir anın milyonda bir yakalandığını kaydetti.

Trump'a suikast girişimi

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Güvenlik, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekli FBI Ajanı: Trump'a Yönelik Suikast Girişiminde Merminin İlerleyişi İmkanlı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:27 Elektrik akımına kapılarak can verdiler Yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı Elektrik akımına kapılarak can verdiler! Yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı
10:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız
09:50 İşte Trump’a sıkılan o kurşun ABD’li gazeteci havada yakaladı İşte Trump'a sıkılan o kurşun! ABD'li gazeteci havada yakaladı
08:46 FBI: Trump’a suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks FBI: Trump'a suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks
01:36 Eski ABD Başkanı Donald Trump’a miting sırasında suikast girişimi Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi
11:27 Şehri ayağa kaldıran çalışma: Altın olduğunu görünce saldırmaya başladılar Şehri ayağa kaldıran çalışma: Altın olduğunu görünce saldırmaya başladılar
09:05 Trump’tan suikast girişimi sonrası ilk açıklama: Kulağımın üst kısmını delip geçti, çok fazla kanama oldu Trump'tan suikast girişimi sonrası ilk açıklama: Kulağımın üst kısmını delip geçti, çok fazla kanama oldu
07:34 Trump’a yönelik saldırı sonrası Biden’dan açıklama: ABD’de bu tür hastalıklı şiddete yer yok Trump'a yönelik saldırı sonrası Biden'dan açıklama: ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok
07:15 Fatura FBI’a kesilebilir Trump’a yönelik saldırıyla ilgili vahim iddia Fatura FBI'a kesilebilir! Trump'a yönelik saldırıyla ilgili vahim iddia
02:14 Donald Trump’a saldırı anı kamerada Donald Trump'a saldırı anı kamerada
00:29 Elektrik şirketini işaret ettiler İzmir’deki faciayla ilgili Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama Elektrik şirketini işaret ettiler! İzmir'deki faciayla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama
22:59 Netanyahu’dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık Netanyahu'dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık
22:12 Rusya’dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar Avrupa başkentleri olacak Rusya'dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar Avrupa başkentleri olacak
22:11 Esenyurt’ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı Mahalleli tam zamanında yetişti Esenyurt'ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı! Mahalleli tam zamanında yetişti
20:13 İzmir’de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti İzmir'de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2024 12:18:10. #1.12#
SON DAKİKA: Emekli FBI Ajanı: Trump'a Yönelik Suikast Girişiminde Merminin İlerleyişi İmkanlı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement