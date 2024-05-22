Emekli hizmetliye sürpriz veda etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Emekli hizmetliye sürpriz veda etkinliği düzenlendi

Emekli hizmetliye sürpriz veda etkinliği düzenlendi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 40 yıldan bu yana görev yapan emekli hizmetli Mehmet Kurtul için Kara Hasan Paşa Ortaokulu'nda sürpriz veda etkinliği düzenlendi. Kurtul, son mesai gününde alkışlar ve meşaleler eşliğinde uğurlandı. Kendisine yapılan sürpriz veda programı dolayısıyla teşekkür eden Kurtul, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

22.05.2024 15:23
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, emekli olan 65 yaşındaki hizmetli Mehmet Kurtul için görev yaptığı okulda sürpriz veda etkinliği düzenlendi.

Kara Hasan Paşa Ortaokulunda 40 yıldan bu yana görev yapan Kurtul emekli oldu.

Kurtul'un son mesai gününde sürpriz yapmak isteyen öğretmen ve öğrenciler, veda programı organize etti.

Son mesai bitiminde Kurtul, koridor ve merdivenlerde bekleyen öğretmen ve öğrenciler tarafından alkış ve meşalelerle uğurlandı.

Bugüne kadar hizmetleri dolayısıyla plaket verilen Kurtul, "Kara Hasan Paşa Ortaokulu benim evim, ailem, yuvam oldu. İnsanın bir yerde 40 yıl çalışabilmesi için orada huzurlu, mutlu olması gerekir. Ben burada huzurluydum, mutluydum, 40 yıl su gibi geldi geçti." diye konuştu.

Yapılan sürpriz veda programı dolayısıyla teşekkür eden Mehmet Kurtul, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

Dörtyol, Hatay, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekli hizmetliye sürpriz veda etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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