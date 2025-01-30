TBMM'deki en düşük emekli aylığı görüşmelerinde tartışma çıktı - Son Dakika
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TBMM'deki en düşük emekli aylığı görüşmelerinde tartışma çıktı

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TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri yapılan en düşük emekli aylığının 14 bin 469 liraya yükseltilmesi teklifi tartışmalara neden oldun. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Usta'yı eleştiren CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Burada bir çırpınış görüyorum ben" dedi. Emir'e yanıt veren Usta ise "Açıkladığımız rakamlardan rahatsız olmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

30.01.2025 23:34
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TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesini düzenleyen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinde zaman zaman tansiyon yükseldi.

Teklif üzerine konuşmak için kürsüye gelen AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta "En düşük emekli maaşı alan emeklilerimizin alım güçlerinin düşük olduğunun farkındayız. Bu 2022-23 ve 24'te de en önemli gündem maddemizdi. Bu vesile ile sosyal yardım olarak emeklilerimiz ve yaşlılarımız için bir pay ayrıldı. 14 bin 469 en düşük emekli maaşı alan vatandaşlarımıza destek olmak için sosyal yardımlarımız elbette devam edecek" dedi.

"Yaşlı aylığı 2022 yılından beri devam ediyor" diyen Usta, "Onun dışında bahsettiğim yardımlarda eğer evde bir engelli varsa, bakıma muhtaç olan kişi varsa onlara da ayrı destekler veriliyor. 2023 yılında 812 bin 694 yaşlımıza 19,88 milyar lira ve 2024 yılında da 805 bin 554 yaşlımıza da 34,76 milyar lira destek verilmiş. Eşi vefat edip hiçbir sosyal güvencesi de yoksa bin lira aylık ödeme yapılıyor. Bu kapsamda 2023 yılında 82 bin 891 kadına 838,2 milyon lira, 2024 yılında ise 77 bin 122 kadına 772,6 milyon lira destek verildi" ifadelerini kullandı.

"DOĞRUSU BURADA BİR ÇIRPINIŞ GÖRÜYORUM BEN"

Usta'nın ardından kürsüye gelen CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın çabalarını anlamaya çalışıyoruz ama doğrusu burada bir çırpınış görüyorum ben" diyerek şunları söyledi: "O da şu; 14 bin 469 lirayı anlatmaya çalışıyor. Anlatamazsınız... Açlık sınırının 22 bin lira olduğu bir ülkede 14 bin 469 lirayı anlatamazsınız. Bunu anlatamayacağınız için de sosyal transferleri bize burada sayıyorsunuz. Sosyal transferleri yapacaksınız tabi. Daha önce de yapılıyordu. Biz bu rakamları biliyoruz ama sizin bilmediğiniz, bilip de söyleyemediğiniz başka rakamlar da var. 14 küsur trilyonluk bir bütçe yaptık burada.

Kur Korumalı Mevduata 2 trilyona yakın para verildi. O anlattıklarınız bunun yanında devede kulak kalıyor. 3 trilyondan vazgeçtiniz bunun içinde yandaşlar var. Yaşlılık aylığı olarak 4 bin 664 lira veriyorsunuz. Memnun musunuz? Gelin iyi deyin. Burayı rakamlara boğuyorsunuz. Açık konuşalım. Gelin buraya '14 bin 469 lira emekli aylığı olmaz' deyin. Söyleyin bunu delikanlı gibi gelin arttıralım, gereğini yapalım."

USTA YENİDEN KÜRSÜYE GELDİ

Emir eleştirilerinin ardından yeniden söz alan Usta, "Açıkladığımız rakamlardan rahatsız olmaya gerek yok. Biz sosyal devlet anlayışı ile bu yardımları yapıyoruz ve bunu anlatmaktan da çekinmeyeceğiz" dedi.

TBMM\'deki en düşük emekli aylığı görüşmelerinde tartışma çıktı
Kaynak: ANKA

Tbmm Genel Kurulu, Murat Emir, AK Parti, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM'deki en düşük emekli aylığı görüşmelerinde tartışma çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Çelikk:
    Emeklilerin burnundan geldi 68 3 Yanıtla
  • Bülent Yılmaz:
    resmen dalga geçiyorlar emekliyle açlık sınırı 23 bin diyenler kendi tüikleri ama verilen 14 bin 55 1 Yanıtla
    Okay Örüm:
    Hala da akıllanmayan ve savunanlar var... 3 0
  • barış özcan:
    Bari 15 deyip, üzerine en azından 3 binde refah payı ile 18 e çıkarsaydınız. Yazık bu emeklilere. 43 1 Yanıtla
  • Siyami Bayhan:
    emekliye verilen 2,bin tl zammi şahsen ben gelsinler onlara vereyim AKP partıye gözleri varsa garibanin hakkini yıyenler zehir zipkın olsun kendileri lüks hayat sürsünler Dünyanin hiç yerinde böyle düzen yok 41 2 Yanıtla
    fkıdkfkf:
    Dünyanın hiçbir yerinde 40 yaşında emeklilik yok 1 6
  • Seko:
    emekli çok sinirli 31 1 Yanıtla
  • Sezgin Yavuz:
    seçim gelsin siz nasıl işçiyi emekliyi mezara gömdüyseniz bizde sizi sandığa gömeceğiz metak etmeyin 24 1 Yanıtla
  • Semih Tokuç:
    o paraya razı olan sazanlar şimdi burada onların avukatlığını yapacak hak ediyorlar bir çuval kömüre oyunu satarsan burnundan getirirler en fazla 2 dönem seçersin 3. dönem yol verirsin iyide olsa yol vereceksin ki kendine çalışmasın Bizim milletimize müstahak 22 1 Yanıtla
  • Gökhan Dur:
    8500 gün prim ödeyip emekli oluyorum 6000 günle emekli olan kişiyle birlikte en düşük emekli maaşı bağlanıyo:) şaka gibi.. 2500 gün prim farkını geri iade edin mademki. Bundan sonrada asla sgk para ödeyerek işe girmem. İnsanları bu tarz dalaveleye zorlayan devlettir. Ülkede seçim şartrır 21 0 Yanıtla
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