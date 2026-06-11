Emekli Maaşları ve Asgari Ücret Tartışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emekli Maaşları ve Asgari Ücret Tartışması

11.06.2026 19:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Başarır, Meclis'te emekli maaşları ve asgari ücretin görüşülmesi gerektiğini vurguladı.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bu haftanın son konuşmasını yapıyorum, ne olur ne olmaz, belki bir süre görüşemeyebiliriz ama şunu söyleyeyim; biz milletvekillerinin, bu Parlamentonun birinci vazifesi milletin sorunlarını burada konuşmaktır. Eğer seçim bölgesinde sokağa çıkacak yüzünüz varsa gelin emekli maaşlarını, asgari ücreti tekrar değerlendirelim" dedi.

Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" görüşmeleri tamamlandı.

30 maddeden oluşan teklifin oylamasına geçilmeden önce CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır oyunun rengini belli etmek için söz aldı.

Başarır, teklifle tarım alanlarının ve çiftçilerin korunmadığını, ülkenin asıl gündemi olan asgari ücret ile emekli maaşlarının meclis kapanmadan önce ele alınması gerektiğini vurguladı.

Kanunun adının "toprak koruma ve çiftçiyi koruma" olması gerektiğini söyleyen Başarır, son yirmi dört yılda tarım alanlarının korunamadığını, binlerce dönüm arazinin tarım alanı olmaktan çıkartılarak imara açıldığını ifade etti. Başarır, "Maalesef ki çiftçilik artık kabul edilen, istenilen, yapılabilen bir meslek, iş olmaktan çıktı, köyler boşaldı. Aslında bunları konuşmalıydık, çiftçinin sorunlarını konuşmalıydık, toprağı korumakla çiftçiyi korumak bir bütün olmalıydı ama yine meselenin bambaşka yerinden aldık" şeklinde konuştu.

"SORUNLARI BİR BÜTÜN OLARAK KONUŞAMADIK, OYUMUZ RET"

Görüşülen düzenlemeleri komisyonlarda tartışıp gerçek sorunları ortaya koyamadıklarını belirten Başarır, çiftçilerin köylerini ve topraklarını terk ettiğini dile getirdi. Başarır, şu ifadeleri kullandı:

"Birçok çiftçi köyünü terk ediyor, toprağını terk ediyor, toprağı boş. Neden? Çünkü çocuklarını taşımalı sistem yüzünden okula götüremiyor, bunların hepsini -bakın, köy okullarından, topraktan, faaliyetlerden, gübre fiyatlarından, tohum fiyatlarından- bir bütün olarak konuşmalıyız. Sekiz yıldır tarımla ilgili 10'un üzerinde kanun teklifi geldi. Bu sorunları bir bütün olarak burada konuşamadık, tartışamadık; bir oradan aldınız, bir buradan aldınız bir şuradan aldınız; aslında bu da tam anlamıyla bir torba yasa, hiçbir sorunu da çözemedik. O yüzden bizim bu yasayla ilgili oyumuz ret."

"MİLLETVEKİLLERİNİN VAZİFESİ MİLLETİN SORUNLARINI KONUŞMAKTIR"

Parlamentonun birinci vazifesinin milletin sorunlarını konuşmak olduğunu ifade eden Başarır, milletvekillerine, "Eğer seçim bölgesinde sokağa çıkacak yüzünüz varsa gelin emekli maaşlarını, asgari ücreti tekrar değerlendirelim, bunları burada konuşalım" çağrısında bulundu. Başarır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu haftanın son konuşmasını yapıyorum, ne olur ne olmaz, belki bir süre görüşemeyebiliriz ama şunu söyleyeyim:"

Bakın, dört hafta, üç hafta sonra bu Meclis kapanacak. Her zaman yaptığım konuşmayı bir kez daha yapmak istiyorum. Biz milletvekillerinin, bu Parlamentonun birinci vazifesi milletin sorunlarını burada konuşmaktır. Herkes üç hafta sonra, dört hafta sonra tatile, köyüne, yaylasına, denize gidecek. Eğer seçim bölgesinde sokağa çıkacak yüzünüz varsa gelin emekli maaşlarını, asgari ücreti tekrar değerlendirelim, bunları burada konuşalım."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekli Maaşları ve Asgari Ücret Tartışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ebru Sanal Ebru Sanal:
    doğru demiş başarır çiftçilerin sorunları da gerçekten çok ağır durumda herkes bunu görüyo ama kimse yapıyo bi şey 0 0 Yanıtla
  • Ali Söğüt Ali Söğüt:
    haklı söylüyor ya arkadaşım benim amcam emekli ama maaşı hiç yetmiyor şu konuları ciddiye almak lazım 0 0 Yanıtla
  • Şenay Kizildag Şenay Kizildag:
    emekli maaşları ve asgari ücret konusu gerçekten önemli ama meclis kapanmadan önce bu kadar kısa sürede çözüm bulunabilir mi bilmiyorum 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaeli’nin içme suyu kaynağı Yuvacık Barajı’nda yüz güldüren doluluk Kocaeli'nin içme suyu kaynağı Yuvacık Barajı'nda yüz güldüren doluluk
İletişim Başkanlığı’ndan “kaçak mülteci“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "kaçak mülteci" iddiasına yalanlama
Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar
Dünya Kupası’na şimdiden damga vurdular Norveç’ten ABD’de aç kalmamak için görülmemiş yöntem Dünya Kupası'na şimdiden damga vurdular! Norveç'ten ABD'de aç kalmamak için görülmemiş yöntem
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aziz Yıldırım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
Zafer Ergin’den sağlık durumunu soran muhabirlere olay yanıt: Sünnet oldum, söyleseydiniz parçasını getirirdim Zafer Ergin'den sağlık durumunu soran muhabirlere olay yanıt: Sünnet oldum, söyleseydiniz parçasını getirirdim

20:33
Trump: İran’a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim
Trump: İran'a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim
20:29
Uzmanlar uyardı: Dünya Kupası’nda kırmızı alarm
Uzmanlar uyardı: Dünya Kupası'nda kırmızı alarm
19:32
Akın akın geliyorlar Dünya Kupası’nın açılış maçına 80 binden fazla seyirci
Akın akın geliyorlar! Dünya Kupası'nın açılış maçına 80 binden fazla seyirci
19:23
AYM’den CHP’nin “128 milyar dolar“ iddiasına ret
AYM'den CHP'nin "128 milyar dolar" iddiasına ret
19:16
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçti
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçti
19:15
Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş
Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 20:41:01. #7.12#
SON DAKİKA: Emekli Maaşları ve Asgari Ücret Tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.