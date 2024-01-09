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Emekli memurlardan 'seyyanen ödeme' açıklaması - Son Dakika
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Emekli memurlardan 'seyyanen ödeme' açıklaması

Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen, kamu emeklilerinin mali haklarının iyileştirilmesi talebiyle açıklama yaparak, seyyanen ödemenin emeklilere de yansıtılmasını, çalışan-emekli arasındaki uçurumun azaltılmasını ve eksikliklerin giderilmesini istedi. Emekli aylıklarının hak edilen seviyeye çıkarılmaması ve taleplerin karşılık bulmaması nedeniyle 6 aydır seslerinin duyulmadığını belirten Küçükkösen, en düşük emekli aylığının asgari ücretin altında kaldığını vurguladı. Emekli memurlar, onurlu ve insanca bir yaşam için taleplerinin karşılanmasını ve sosyal devlet anlayışının gereğinin yerine getirilmesini istediklerini ifade etti.

Emekli memurlardan \'seyyanen ödeme\' açıklaması
09.01.2024 - 11:37,
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Emekli memurlardan 'seyyanen ödeme' açıklaması

ANKARA'da kamu emeklileri, mali haklarının iyileştirilmesi talebiyle açıklama yaptı. Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen, "Devletimizden beklentimiz, kamu görevlilerine yapılan seyyanen ödemenin emeklilere de yansıtılması, çalışan-emekli arasındaki uçurumun azaltılması, eksikliklerin giderilmesi, sesimizin duyulmasıdır" dedi.

Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı Emekli Memur-Sen üyeleri, Memur-Sen Genel Merkezi'nde 'Onurlu ve insanca bir yaşam emeklilerin de hakkıdır' konulu açıklama yaptı. Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen, temmuz ayında kamu görevlilerine yapılan 8 bin 77 lira iyileştirmenin emeklilere de yapılması için çağrılarda bulunduklarını belirterek, "Israrımızın, kararlılığımızın ve mücadelemizin sebebi, 6 aydır emekli aylıklarımızın hak edilen seviyeye çıkarılmaması, sesimizin duyulmaması, taleplerimizin karşılık bulmamasından kaynaklanmaktadır" ifadelerini kullandı.

'HAKKIMIZDAN FAZLASINI İSTEMİYORUZ'

Son gelen zamla, en düşük emekli aylığının asgari ücretin dahi altında kaldığını aktaran Küçükkösen, şöyle konuştu:

"Asgari ücret; bir ailenin geçinmek için alması gereken en düşük ücreti temsil ederken emekli aylıklarıyla geçim derdini sürdürmek artık imkansız hale gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 6 ay önce söylediği, 'En düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar otomatik olarak emeklilerine de yansıyacak' sözü maalesef hala hayata geçmedi. Biz, ayrıcalık ya da hakkımız olandan fazlasını istemiyoruz. İnsan onuruna yakışır emekli aylığı almak, bizi etkileyen Toplu Sözleşme masasını etkilemek, temsil hakkımızı kullanmak istiyoruz. Kamu görevlisi emeklileri olarak emekliler mağdur edilmesin, geçim sıkıntıları giderilsin, örgütlenme beklentileri karşılık bulsun istiyoruz. Amaç, sosyal güvenliğe dair sorumlulukları azaltmak değil, sosyal devlet anlayışıyla gereğini yerine getirmek olmalıdır. Bu yüzden tekrar söylüyoruz; Türkiye, ülkesi için emek verenlere ve devletine gönül verenlere hesap makinesinin küçük rakamlarıyla hesap yapmayacak kadar büyük bir devlettir. Devletimizden beklentimiz, kamu görevlilerine yapılan seyyanen ödemenin emeklilere de yansıtılması, çalışan-emekli arasındaki uçurumun azaltılması, eksikliklerin gidermesi, sesimizin duyulmasıdır."

Kaynak: DHA
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Memur Sen, Memur, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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