Emekli öğretmen nostalji ürünleri yapıyor - Son Dakika
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Emekli öğretmen nostalji ürünleri yapıyor

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Kahramanmaraş'ta emekli öğretmen olan Kurtuluş Kesim, eskiye özlem duyanlar için ahşaptan nostalji ürünleri yapmaktadır. Kendi iş yerinde duvar süsleri ve nostalji maketleri yapan Kesim, nenelerimizin ve dedelerimizin kullandığı araç ve gereçlerin minyatürlerini yapmaktadır. Kesim, bu işe odaklanarak büyük bir zevk aldığını ve genellikle eskiye dair özlem duyanların bu ürünleri tercih ettiğini belirtmektedir.

22.05.2024 09:46
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Çocukluğundaki eşyaların ahşap minyatürünü yaptı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta emekli öğretmen eskiye özlem duyanlar için ahşaptan nostalji ürünler yapıyor.

Dulkadiroğlu İlçesi Kurtuluş Mahallesi'nde kendi iş yerinde duvar süsleri ve çok eski zamanda kullanılan nostalji maketleri yapan 65 yaşındaki Kurtuluş Kesim, "Eskiye özlem duyanlar için, nenelerimizin, dedelerimizin kullandıkları araç ve gereçlerin maketlerini yapıyorum. Sadece bu işe odaklanıyorum ve bunları yaparken büyük bir zevk alıyorum" dedi.

Kesim, "Ben sınıf öğretmeniydim. Emekli oldum. Emekli olduktan sonra küçük bir marangoz atölyesi açtım. Burada çocuk oyuncakları, kuş kafesleri, duvar süsleri, maket türü ürünler yapıyorum. Şimdilerde ise nostalji ürünleri yapıyorum. Eskiye özlem duyanlar için. Nenelerimizin, dedelerimizin kullandıkları araç ve gereçlerin maketlerini yapıyorum. Ninelerimizin ip eğirdiği çıkrık, onun minyatürünü yapıyorum. Eskiden yorganlar, döşekler yapılırdı. ve aletlerin üzerine Pamuk atılırdı. Onun maketini yaptım. Dikiş makinası maketlerini yapmaya devam ediyorum" ifadesini kullandı.

Genellikle eskiye dair özlem duyanların aradığını söyleyen Kesim, "Eskiyi özlem duyan kişiler beni arıyor, ve alışverişlerini yapıyorlar. Genellikle onun değerinin bilenler maketini alıyor. Değerini bilmeyenler aldırış bile etmiyor. Bu işe bayağı bir uğraş veriyoruz kolay bir iş değil. Aklıma geldikçe, elime geçtikçe nostaljik ürünlerin minyatürünü yapıyorum. Bu işi çok uzun zamandır yapıyorum. Emekli olmadan önce başladım bu işe. Emekli olduktan sonra bu işe ağırlık verdim. En az bu işi 20 -30 yıldır yapıyorum. Bu işi yaparken tamamen dünyadan kopuyorum. Hiçbir şey düşünmüyorum sadece bu işe odaklanıyorum. Bunları yaparken büyük bir zevk alıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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