Emekli Öğretmene Öğrencilerinden Duygusal Veda - Son Dakika
Emekli Öğretmene Öğrencilerinden Duygusal Veda

07.04.2026 17:13
Çorlu'da 40 yıllık fizik öğretmeni Halil İbrahim Akyüz, öğrencileri tarafından alkışlarla uğurlandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde emekliye ayrılan 40 yıllık fizik öğretmeni Halil İbrahim Akyüz (65), öğrencileri tarafından alkışlarla uğurlandı.

Çorlu Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı ve fizik öğretmeni Halil İbrahim Akyüz, 40 yıllık mesleğine emekliye ayrılarak veda etti. Akyüz için öğrencileri tarafından okulda sürpriz bir veda programı düzenlendi. Okul koridorunda bir araya gelen öğrenciler, öğretmenlerini alkışlar eşliğinde uğurlarken duygusal anlar yaşandı. Öğrenciler, veda sırasında, 'Okulumuzdan emekli olabilirsiniz ama kalbimizden asla', 'Hocam siz devamsızlık yapıyorsunuz ama biz sizi yok yazmayız' yazılı dövizler açtı.

Öğrencilerinin bu anlamlı veda karşısında duygularını dile getiren Akyüz, şöyle konuştu: "Çok mutluyum, böyle bir şey beklemiyordum. Demek ki bazı kişilere dokunmuşuz. Bunu hazırlayanlara da çok teşekkür ediyorum. Hayatımda değişik bir gün oldu. Başladığım günü hatırlıyorum, bir de son günümü hatırlayacağım. Bizlere yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Okul müdürüme, özellikle Selçuk Bey'e çok teşekkür ediyorum bizi bu güne getirdiği için, bu güzel günü hazırladıkları için. Bu kadar şaşalı bir şeyi hiç beklemiyordum. Demek ki dokunmuşuz, onların iyiliği için çalışmışız. Öğretmenlerimiz olsun, velilerimiz olsun iyi iletişim kurmuşuz. Bu, iyi iletişimden kaynaklanan bir şey. Gelecekteki öğretmenlerime de her şeyin üzerine daima cesaretle gitmelerini isterim. Öğrencilere her şeyi sorgulamalarını öğretmelerini isterim. Bu onlara gelecekte çok şey kazandıracaktır, kendilerini çok mutlu edecektir."

Öğretmen Halil İbrahim Akyüz, konuşmasının ardından öğrencilerin alkışları eşliğinde okuldan ayrıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Emekli Öğretmene Öğrencilerinden Duygusal Veda - Son Dakika

SON DAKİKA: Emekli Öğretmene Öğrencilerinden Duygusal Veda - Son Dakika
Advertisement
