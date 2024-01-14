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Emekli Öğretmenin Aylığı KDK Kararıyla Artırıldı - Son Dakika
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Emekli Öğretmenin Aylığı KDK Kararıyla Artırıldı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), emekli bir öğretmenin hizmet yılının yeniden hesaplanarak, aylığının artırılmasını sağladı. Geçen yıl emekli olan öğretmenin aylığı, hizmet süresi 24 yıl 8 ay olmasına rağmen 23 yıl üzerinden hesaplanarak bağlandı. Emekli aylıklarının eksik yatırılması nedeniyle mağdur olduğunu belirten emekli öğretmen, hizmet süresinin yeniden hesaplanması ve farkın emekli aylığına yansıtılması adına KDK'ye başvurdu. KDK, talebin karşılanması için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile temasa geçti. SGK, başvurucunun bir dönem isteğe bağlı olarak sosyal güvenlik primi ödediğini ve eksik ödemenin bu dönemin hesaplanmamasından kaynaklandığını tespit ederek, fiili hizmet süresinin yeniden hesaplanmasının ardından eksik bağlanan aylığının yükseltildiğini KDK'ye bildirdi.

Emekli Öğretmenin Aylığı KDK Kararıyla Artırıldı
14.01.2024 - 10:12,
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Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), emekli bir öğretmenin hizmet yılının yeniden hesaplanarak, aylığının artırılmasını sağladı.

Kurumun kararına göre, geçen yıl emekli olan öğretmenin aylığı, hizmet süresi 24 yıl 8 ay olmasına rağmen 23 yıl üzerinden hesaplanarak bağlandı.

Emekli aylıklarının eksik yatırılması nedeniyle mağdur olduğunu belirten emekli öğretmen, hizmet süresinin yeniden hesaplanması ve farkın emekli aylığına yansıtılması adına KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, talebin karşılanması için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile temasa geçti.

Başvurucunun bir dönem isteğe bağlı olarak sosyal güvenlik primi ödediğini ve eksik ödemenin bu dönemin hesaplanmamasından kaynaklandığını tespit eden SGK, fiili hizmet süresinin yeniden hesaplanmasının ardından eksik bağlanan aylığının yükseltildiğini KDK'ye bildirdi.

Kaynak: AA
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Sosyal Güvenlik Kurumu, Kamu, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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