Emekli Polisin Ailesine İnfazı

Bağcılar'da boşanma aşamasında olduğu eşini ve oğlunu öldürdükten sonra tarlaya gömen emekli polis memuru sanık Cengiz Bedir'in "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" ve "altsoydan tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Cengiz Bedir ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Cengiz Bedir'in, Zeynep Bedir ile evli olduğu, Ömer Faruk Bedir isminde çocukları olduğu ve Bağcılar'da ikamet ettikleri, evliliklerinde sorunlar yaşandıkları aktarıldı.

Olay tarihinden önce maktul Zeynep Bedir'in sanık eşi Cengiz Bedir hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve boşanmak istediğinin kaydedildiği mütalaada, sanığın bu durumu hazmedemediği ve kabullenemediği anlatıldı.

Mütalaada, sanığın olaydan birkaç gün önce dekorasyon malzemeleri satan yerden muşamba, halat ve benzeri malzemeler aldığı, kamera kayıtlarının incelenmesi sonrası olayın gerçekleştiği eve geç saatlerde girdiği, sabah saatlerinde ise el arabalarıyla çuvala koyduğu cesetleri diğer sanıklar Muhammet Nurettin Sarraç ve M. Subhi Muqresh'ye taşıttığına yer verildi.

Sanık Bedir'in evde bulunan eşi ile oğlunu öldürdüğü, kafalarını kesip ayrı ayrı muşambalara sararak bantladığının aktarıldığı mütalaada, cesetleri apartmanın arkasında bulunan araca koyduğu ve Kırklareli'nde bulunan tarlasına gömdüğü kaydedildi.

Mütalaada, otopsi raporlarına göre iki maktulün de ateşli silahlı yaralanmayla öldüğünün tespit edildiği, sanığın eşini oğlunu tasarlayarak öldürdüğü, sanığın tahrik ve meşru müdafaaya yönelik beyanlarına itibar edilmemesi gerektiğine yer verildi.

Mütalaada, sanık Cengiz Bedir hakkında "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" ve "altsoydan tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Diğer sanıklar Muhammet Nurettin Sarraç ve M. Subhi Muqresh hakkında ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan toplamdan 1 yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Cengiz Bedir'in tutukluluk halinin devamına ve tarafların mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, emekli polis memuru sanık Cengiz Bedir ve maktul Zeynep Bedir'in evli olduklarını, maktul Ömer Faruk Bedir ile 3 çocukları olduğu aktarılıyor.

İddianamede, sanık ve müşteki arasında anlaşmazlıklar yaşandığı bu nedenle olaydan 6 ay önce maktulün ailesinin evine döndüğü, bir süre sonra boşanma davalarının olduğunu ve sanığın maktul çocuğuyla eşine haber göndererek kendisinin evden çıkacağı için Zeynep Bedir'in eve dönebileceğini söylediği, bu nedenle maktulün evine geri döndüğü kaydediliyor.

Hazırlanan iddianamede, yakınlarının 8 Mart 2024'te maktuller ve sanığa ulaşamadıkları için polise haber verip, kapısını açtırarak eve girdikleri, ancak şüpheli bir durumla karşılaşmadıkları ve kayıp ihbarında bulundukları belirtiliyor.

Başvuru üzerinde başlatılan çalışma sonucunda kayıp oldukları bildirilen kişilerin ikametlerinden yüksek sesli tartışma ve kavga seslerinin geldiğinin ve seslerin bir anda kesildiğinin belirlendiğinin aktarıldığı iddianamede, sanıklar Muhammed Nureddin Sarraç ve M. Subhı Muqresh'in sanık Cengiz Bedir'in kendilerinden yardım istemesi üzerine 8 Mart 2024'te evden el arabasıyla 4 çuval indirerek sanık Bedir'in aracına koydukları anlatılıyor.

Sanık Bedir'in 9 Mart 2024'te Kırklareli'nde bulunan tarlasına giderken aracının çamura saplanması sonucu köylülerden yardım istediğinin anlaşıldığı ve aracın çamura saplandığı bölgenin etrafında araştırma yapıldığının kaydedildiği iddianamede, tarlada kan izi ve yeni kazılmış toprak alan olduğu, kontrol edildiğinde başları kesilerek vücutlarından ayrılmış şekilde maktullerin cesetlerine ulaşıldığı ve cesetlerin bulunduğu arazinin karşısında bulunan tarlada ise maktullere ait kafaların bulunduğu belirtiliyor.

İddianamede, sanık Cengiz Bedir'in "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" ve "altsoydan tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

Diğer sanıklar Muhammed Nureddin Sarraç ve M. Subhı Muqresh hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan ayrı ayrı 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.