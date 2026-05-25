Emekli ve memurlar temmuz zammı için enflasyon verilerini bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emekli ve memurlar temmuz zammı için enflasyon verilerini bekliyor

25.05.2026 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 yılının ilk dört ayında enflasyon farkı yüzde 14,64'e ulaştı. Ekonomist Muhammet Bayram, yıl sonunda farkın yüzde 18-19'a çıkabileceğini belirtti. Emekliler taban maaş artışı ve seyyanen zam beklerken, en düşük emekli maaşı 20 bin lira olarak açıklandı.

2026 yılının ilk dört aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla milyonlarca emekli ve memur temmuz ayındaki maaş düzenlemesine odaklandı. Ekonomist Muhammet Bayram, Ocak-Nisan döneminde enflasyon farkının yüzde 14,64'e ulaştığını, yılın kalan iki ayında aylık ortalama yüzde 2 enflasyon gelmesi halinde toplam farkın yüzde 18-19 seviyelerine çıkabileceğini söyledi.

Bayram, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2025 Aralık'ta yüzde 16,67 zam aldığını ancak ilk dört aylık enflasyon farkının bu artışın büyük kısmını erittiğini ifade etti. Emeklilerin taban maaş artışı ve seyyanen zam beklediğini belirten Bayram, en düşük emekli maaşının 20 bin liraya tamamlandığını ancak ortalama maaşın 23-24 bin lira olduğunu söyledi.

Bayram, emeklilerin kalıcı çözüm olarak enflasyonun kontrol altına alınmasını istediğini vurguladı. Haziran sonu itibarıyla tüm emeklilere yönelik seyyanen zam beklentisi olduğunu ve bu artışın taban ücretlere uygulanmasının beklendiğini ekledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Ekonomi, Güncel, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekli ve memurlar temmuz zammı için enflasyon verilerini bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Basın Federasyonu’ndan Ali Mahir Başarır’a sert kınama: Kabul edilemez Türkiye Basın Federasyonu'ndan Ali Mahir Başarır'a sert kınama: Kabul edilemez
Fenerbahçe’nin yıldızı Ana Cristina dünyaevine girdi: Gelinliği büyüledi Fenerbahçe'nin yıldızı Ana Cristina dünyaevine girdi: Gelinliği büyüledi
ABD-İran müzakerelerinde son düzlük: Birkaç saat içinde kritik açıklama bekleniyor ABD-İran müzakerelerinde son düzlük: Birkaç saat içinde kritik açıklama bekleniyor
Özgür Özel, TBMM önünden kalabalığa seslendi: Sıktım dişimi ama artık yeter Özgür Özel, TBMM önünden kalabalığa seslendi: Sıktım dişimi ama artık yeter
CHP İstanbul’dan sokak çağrısı: Özgür Çelik İstanbul’u 3 bölgede meydanlara davet etti CHP İstanbul’dan sokak çağrısı: Özgür Çelik İstanbul’u 3 bölgede meydanlara davet etti
CHP’li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu’na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir CHP'li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu'na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir

15:24
Aziz Yıldırım: UEFA küme düşürür
Aziz Yıldırım: UEFA küme düşürür
14:47
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i Grup Başkanlığı’ndan azlettirecek
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Grup Başkanlığı'ndan azlettirecek
14:46
3 yıllık anlaşma Galatasaray’da yeni sezonun ilk ayrılığı
3 yıllık anlaşma! Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı
14:28
TBMM’de Özgür Özel’e ilk ziyaret DEM Parti’den
TBMM'de Özgür Özel'e ilk ziyaret DEM Parti'den
13:43
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş
13:35
AK Parti’den CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 15:25:38. #7.12#
SON DAKİKA: Emekli ve memurlar temmuz zammı için enflasyon verilerini bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.