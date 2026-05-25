Emekli ve memurlar temmuz zammı için enflasyon verilerini bekliyor

2026 yılının ilk dört aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla milyonlarca emekli ve memur temmuz ayındaki maaş düzenlemesine odaklandı. Ekonomist Muhammet Bayram, Ocak-Nisan döneminde enflasyon farkının yüzde 14,64'e ulaştığını, yılın kalan iki ayında aylık ortalama yüzde 2 enflasyon gelmesi halinde toplam farkın yüzde 18-19 seviyelerine çıkabileceğini söyledi.

Bayram, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2025 Aralık'ta yüzde 16,67 zam aldığını ancak ilk dört aylık enflasyon farkının bu artışın büyük kısmını erittiğini ifade etti. Emeklilerin taban maaş artışı ve seyyanen zam beklediğini belirten Bayram, en düşük emekli maaşının 20 bin liraya tamamlandığını ancak ortalama maaşın 23-24 bin lira olduğunu söyledi.

Bayram, emeklilerin kalıcı çözüm olarak enflasyonun kontrol altına alınmasını istediğini vurguladı. Haziran sonu itibarıyla tüm emeklilere yönelik seyyanen zam beklentisi olduğunu ve bu artışın taban ücretlere uygulanmasının beklendiğini ekledi.